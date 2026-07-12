El especial pedido de la AFA a la FIFA para el partido de la Selección Argentina ante Inglaterra

A pocos días de la semifinal del Mundial 2026 entre la Selección Argentina e Inglaterra, trascendió un pedido que la Asociación del Fútbol Argentino (AFA) elevó a la FIFA para el encuentro que se disputará el miércoles en el Mercedes-Benz Stadium de Atlanta.

Según informó el periodista Gastón Edul, la AFA solicitó que la Albiceleste pueda utilizar la camiseta alternativa, tal como ocurrió en el partido frente a Jordania durante la fase de grupos. La respuesta del organismo llegará este martes, cuando se defina oficialmente cuál de los dos seleccionados actuará como local.

Argentina pidió jugar con la camiseta azul contra Inglaterra.

Se define el martes. pic.twitter.com/eE8ijAo3Jz — Gastón Edul (@gastonedul) July 13, 2026

El posible uso de la camiseta azul remite de inmediato a uno de los capítulos más emblemáticos de la historia del fútbol argentino: la victoria por 2-1 sobre Inglaterra en los cuartos de final del Mundial de México 1986, un encuentro inmortalizado por los dos goles de Diego Armando Maradona, entre ellos la recordada «Mano de Dios» y el denominado «Gol del Siglo».

En las próximas horas también se espera que la FIFA confirme la designación del equipo arbitral que impartirá justicia en la semifinal, cuyo ganador se clasificará a la final del Mundial, programada para el domingo 19 de julio.

El historial entre Argentina e Inglaterra en los Mundiales

El seleccionado argentino e Inglaterra se enfrentaron en cinco oportunidades por la Copa del Mundo.

Partidos: 5

Victorias de Argentina: 1

Empates: 1 (Argentina avanzó por penales)

Victorias de Inglaterra: 3

Cuándo juegan Argentina e Inglaterra

La semifinal del Mundial 2026 entre Argentina e Inglaterra se disputará el miércoles 15 de julio, desde las 16 (hora argentina), en el Mercedes-Benz Stadium de Atlanta.