Motocross en Neuquén: Lucas Sendon ganó en su regreso y se llevó la primera fecha

Lucas Sendon mostró solidez durante todo el fin de semana y se quedó con la victoria en la MX1. (Foto: Gentileza)

El Motocross Club Neuquén dio inicio a la temporada 2026. Durante el fin de semana, el emblemático circuito La Barda fue el epicentro de la primera fecha del Campeonato Sur de la República con más de 170 motos en pista.

Bajo un sol radiante la actividad comenzó el sábado con las tandas clasificatorias. En la jornada dominical se llevó adelante el entrenamiento único y luego las dos mangas de carrera, que dejaron muy buen nivel en pista y un espectáculo destacado para todos los presentes.

En MX1 todas las miradas se centraron en el retorno de Lucas Sendon. El piloto mostró un ritmo sólido para quedarse con la victoria absoluta, relegando al segundo y tercer escalón del podio a dos nombres de peso como Agustín Carrasco y Nahuel Kriger, respectivamente.

Por su parte, en la MX2, la joven promesa Felipe Cruz se llevó los laureles, seguido por Ulises Jeremías Cárdenas y Franco Stremel. Cruz redondeó un buen fin de semana porque también se adjudicó la victoria en la divisional MX 125cc, escoltado por Franco Stremel y Máximo García.

En las categorías menores, en MX 50cc ganó Genaro Barroso, con Gael Aspra en el segundo lugar y Giovani Pizarro en el tercero. En MX 65cc, el podio estuvo compuesto por Santino Chirino, Martiniano Zanotti y Josefina Zanotti.

En MX Principiante, los tres primeros fueron Nahuel Bagli, Gonzalo Monzalve e Ignacio Monedero. En MX 85, el triunfo fue para Gonzalo Parra, seguido por Lorenzo Osses y Tobías Ferreyra. En MX 85 B, los puestos de podio fueron para José Venialgo, Valentino Betancur y Tadeo Indaco.

En FMX, el podio quedó conformado por Abril Lucía Lacourza, Agostina Monsalve y Nicole Mussi. Además, en MX Endurista, se ubicaron en los tres primeros puestos Agustín Garnier, Segura Nadin y Pedro Molina.

Esta fecha también funcionó como la previa del Campeonato Argentino de Motocross, que tendrá su primera presentación los días 11 y 12 de abril, nuevamente en el circuito La Barda, en Neuquén.