TC en Neuquén: Canapino logró una histórica victoria y acá están las 10 mejores fotos

Fotos: Cecilia Maletti y Matías Subat

Agustín Canapino (Chevrolet Camaro) ganó la final cambiante, y se transformó en el primer piloto que logra repetir victoria en el autódromo de Centenario. Por la tercera fecha del TC, hubo un gran espectáculo en el trazado de neuquino y el Titán, que defiende la corona, marcó diferencias sobre Christian Ledesma (Chevrolet Camaro) e Ignacio Faín (Torino).

Misión cumplida en el autódromo de Centenario.

Después de dos abandonos consecutivos en El Calafate y Viedma, el campeón 2025 volvió a lo más alto del podio, algo que no lograba desde la 15ª fecha del año pasado en La Plata, donde se convirtió en monarca por quinta vez. Su fin de semana fue de menos a más, con un trompo y despiste en los entrenamientos, el 11° lugar en clasificación a 0s725 del poleman, el segundo lugar en su serie y la victoria tras partir del quinto puesto en la final.

Agustín venía de dos abandonos y encontró revancha en Neuquén.

Esta es la 22ª victoria en su historial en La Máxima. Iguala la línea de Carlos Pairetti como el 15° más ganador en la historia de la especialidad. A su vez, se convirtió en el primer piloto en repetir triunfo en Neuquén, donde ya había ganado con una Chevy en 2016.

Así fue la atractiva carrera del TC en Neuquén

Matías Rossi (Toyota Camry) y Juan Tomás Catalán Magni (Toyota Camry) largaron en la primera fila y tras una dura batalla, fue el Misil quien prevaleció y lideró las primera vueltas de carrera. Por detrás se ubicaron Ledesma (Camaro), Marcos Landa (Camaro) y Canapino.

Rossi era el principal candidato a la victoria en Neuquén: hizo la pole position, ganó la serie más rápida y lideró 19 de las 25 vueltas, hasta que un problema en la dirección derivó en su abandono.

Promediando la octava vuelta, Catalán Magni anunció por radio que tenía una pinchadura en su neumático trasero izquierdo.

Canapa, camino a la victoria en Centenario.

Si bien perdió tiempo en comparación con Rossi, el Azar Motorsport decidió no entrar en boxes. Posteriormente su ingeniero, Sebastián Azar, confirmó que solo era una sensación del piloto. En el giro siguiente se neutralizó la carrera producto de algunos despistes y dio un giro de 360°.

Cumplido con el relanzamiento, Rossi se colocó primero, Catalán Magni rompió el motor, y la segunda posición quedó en una triple lucha entre los tres Chevrolet que lo perseguían. Canapino intentó sobrepasar a Landa y Ledesma, con la mala fortuna de que los tres Chivos se tocaron. Ese golpe generó un efecto dominó y varios pilotos chocaron y se despistaron, por lo que en la 12ª vuelta salió el segundo auto de seguridad.

Abrazo entre campeones: Ortelli y Canapino.

El relanzamiento se encontró con Rossi liderando, 2° Ignacio Faín (Torino), 3° Jonatan Castellano (Dodge Challenger) y cuarto Agustín Canapino, pero esta distribución no duró mucho porque rápidamente salió un nuevo coche insignia producto de una hecatombe en el fondo del pelotón.

La carrera se relanzó en la vuelta 19 con un golpe de escena fenomenal. Rossi, que marchaba primero, sufrió un problema en la dirección y abandonó la carrera. En tanto que el Titán superó a Faín y Castellano para ubicarse en la posición de privilegio, lugar que no soltó hasta la bandera a cuadros.