Turismo Carretera 2000: Echevarría brilló en su vuelta y se subió al podio en Neuquén

Bernardo Llaver consumó un fin de semana perfecto en el Turismo Carretera 2000 al imponerse en las dos finales disputadas en el autódromo de Centenario, y una situación similar vivió el local Camilo Echevarría, quien volvió después de una larga inactividad, pero consiguió meritorios tercer y segundo puesto, en la continuidad del calendario 2026.

Llaver, del Coiro Competición y a bordo del Honda Civic, volvió a mostrar un rendimiento contundente en una competencia intensa, con múltiples luchas en todos los sectores. En la largada, debió defender la punta ante el ataque de Andy Jakos, con Echevarría muy cerca. Sin embargo, el mendocino logró sostener el liderazgo en los primeros metros. Detrás, comenzaba a avanzar Luis José Di Palma, quien protagonizó una intensa lucha con Lucas Bohdanowicz y Julián Martínez en los primeros giros.

A mitad de carrera se produjo un momento clave, cuando Echevarría logró superar a Jakos para colocarse segundo lugar. En esa misma maniobra, Di Palma aprovechó para avanzar al tercer puesto. Luego, ambos descontaron diferencias con el líder e intentaron presionarlo en busca de la punta, aunque sin poder inquietarlo. Más atrás, Facundo Ardusso logró avanzar hasta el quinto lugar tras superar a Jakos.

El neuquino mostró un gran rendimiento con el Civic. (Foto: Matías Subat)

Con la bandera a cuadros, Berni selló su cuarto triunfo en el Turismo Carretera 2000, coronando un fin de semana donde dominó entrenamientos, clasificación y ambas finales, sumando el total de puntos en juego.

El podio lo completaron Echevarría, con otro Civic del RV Racing-Coiro, y Josito Di Palma, con el Citroën C4 Lounge del Aimar Motorsport. Luego de esta producción del neuquino, el rumor se instalo en el autódromo y se dice que Camilo podría seguir en el certamen.

(Foto: Cecilia Maletti)

Mientras tanto, toma nota y sabe que el campeonato está de la siguiente manera: Llaver, que pasó el frente, tiene 121 puntos, seguido por Lucas Bohdanowicz, con 115 y Ardusso, con 107 unidades. Completan los cinco primeros Humberto Krujoski (96) y Di Palma (80).