Independiente se aseguró la continuidad de varias figuras de su plantel

Independiente confirmó tres nuevas firmas contractuales en el predio de Villa Domínico, donde el club avanzó en la renovación de Nicolás Freire, Joaquín Blázquez y Juan Fedorco. Estas tres rúbricas se suman a las ya informadas en los últimos días de Santiago Montiel, Federico Mancuello y Rodrigo Fernández Cedrés. De esta manera, la dirigencia busca reducir riesgos, evitar salidas sin beneficio económico y sostener una columna vertebral definida.

Las renovaciones fueron comunicadas a través de una publicación oficial del usuario verificado del “Rey de Copas” en Instagram, bajo la frase “Tres firmas más en Domínico”, un mensaje que sintetiza la política que viene desarrollando Independiente en el mercado: asegurar contratos, evitar incertidumbres y consolidar una base estable de futbolistas.

Uno de los acuerdos más relevantes fue el de Nicolás Freire, quien extendió su vínculo con el club hasta diciembre de 2026. El defensor continuará ligado a Independiente con una opción de compra por el total de su ficha fijada en 1.000.000 de dólares, sujeta a objetivos de productividad.

En paralelo, Independiente confirmó la continuidad de Joaquín Blázquez, que seguirá en el club a préstamo por los próximos 12 meses. El arquero permanecerá sin cargo y con dos opciones de compra por el 50% de su pase: una de 500.000 dólares en junio de 2026 y otra de 650.000 dólares en diciembre del mismo año.

Otra de las noticias importantes fue la renovación del central Juan Fedorco, quien extendió su contrato hasta diciembre de 2028 y recibió una mejora salarial. La extensión a largo plazo y el ajuste económico marcan el respaldo institucional al defensor y la intención de proyectarlo dentro del plantel profesional como una alternativa con continuidad.