GP de China: Franco Colapinto con una actuación destacada y su entrada en el Top 10 de la F1

Franco Colapinto volvió a ser el centro de las miradas en la Fórmula 1 tras una actuación consagratoria en el Gran Premio de China. En el Circuito Internacional de Shanghái, el nacido en Pilar logró cruzar la meta en la décima posición, asegurando su primer punto desde su incorporación a la escudería Alpine.

La carrera fue ganada por el joven Andrea Kimi Antonelli (Mercedes), quien hizo historia como el segundo piloto más joven en vencer en la categoría.

Colapinto brilló en China: cómo fue la arriesgada estrategia que lo devolvió a los puntos en la F1

La clave para el argentino fue la audacia desde el muro de boxes. Tras una largada explosiva, Colapinto y Alpine decidieron no ingresar a pits durante el Safety Car de la vuelta 10. Esta maniobra lo posicionó transitoriamente en el segundo lugar, donde resistió los ataques de Esteban Ocon (Haas).

Franco demostró madurez al gestionar sus neumáticos duros hasta la vuelta 33, estirando su permanencia en pista pese a las llamadas del equipo. Su rendimiento lo llevó a ser el tercer piloto más votado como «Piloto del Día», quedando solo por detrás de Antonelli y Lewis Hamilton.

El incidente con Ocon y el abandono de Verstappen

La carrera no estuvo exenta de drama. Tras salir de boxes con neumáticos fríos, Colapinto sufrió un impacto por parte de Esteban Ocon. El francés de Haas provocó un trompo de ambos monoplazas en una maniobra que le valió una penalización de 10 segundos. Pese al tiempo perdido, el auto de Franco no sufrió daños graves y pudo continuar.

El desenlace de la carrera se vio favorecido por el abandono de Max Verstappen en el giro 46, lo que terminó de consolidar el ingreso del argentino al clasificador de puntos. Es la primera vez que Colapinto visita el Top 10 desde el Gran Premio de Estados Unidos 2024.

Lo que viene para Franco Colapinto después de China

Este resultado corta una sequía para el piloto y la escudería francesa tras una temporada 2025 esquiva. El calendario de la Fórmula 1 continuará el próximo 29 de marzo con el Gran Premio de Japón, que se correrá a las 2:00 (hora argentina).