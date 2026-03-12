Malas noticias para la presentación de Colapinto en el GP de China: las declaraciones del jefe de Alpine

Franco Colapinto ya está en China para vivir lo que será su primer Gran Premio en ese país. A pesar de que las expectativas para Alpine son altas en esta nueva temporada, Steve Nielsen, director deportivo de la escudería, no se mostró muy optimista de cara a esta segunda fecha de la Fórmula 1.

El británico, tras el GP de Australia, indicó que el team francés arrastra problemas que no pudieron resolverse antes de la competencia en Shanghái, que además de la carrera del domingo contará con la primera Sprint del año.

No se trata solo de la dura sanción de stop and go que recibió Colapinto luego de que un mecánico reacomodara su monoplaza a falta de 15 segundos para la largada, sino también de inconvenientes en el nuevo A256.

Franco Colapinto, en el paddock del circuito internacional de Shanghai. (AFP)

«Podríamos haber hecho un mejor trabajo en la clasificación con la preparación de los neumáticos y cosas así en las vueltas de salida. Hay cosas ahí que podemos aprender y el balance en alta velocidad no es el mejor«, señaló Nielsen.

Además, advirtió que los problemas podrían hacerse más evidentes en China, un circuito que representa una prueba muy exigente: «La naturaleza o las características de este circuito significan que hay más curvas de alta velocidad, por lo que este problema se vuelve mayor. Tenemos piezas en camino que esperamos que lo solucionen, pero no estarán en China«.

Al tratarse de un fin de semana con Sprint, el argentino y Pierre Gasly solo tendrán una sesión de entrenamientos libres para adaptarse a la pista, que será en la madrugada del viernes.

El cronograma del Gran Premio de China

Viernes 13 de marzo

Prácticas libres 1: 00:30 a 01:30 (hora argentina)

Clasificación sprint: 04:30 a 05:14

Sábado 14 de marzo

Carrera sprint: 00:00 a 01:00 horas

Clasificación: 04:00 a 05:00 horas

Domingo 15 de marzo