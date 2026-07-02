Lionel Scaloni palpitó el duelo con Cabo Verde con una advertencia: «No están de casualidad, hay que respetarlos»

La Selección Argentina, instalada en Miami, ya define los últimos detalles para enfrentar a Cabo Verde por los dieciseisavos de final del Mundial 2026. En la previa del encuentro, Lionel Scaloni brindó una conferencia de prensa en la que destacó el crecimiento del rival, valoró el apoyo de los hinchas argentinos y evitó especular sobre la presencia de Lionel Messi en un eventual tiempo suplementario.

Antes de hablar del partido, el entrenador comenzó con un mensaje de condolencias por la tragedia ocurrida en una ciudad de Rosario. «Es terrible lo que pasó. Les mando un fuerte abrazo a las familias de los chicos que fallecieron», expresó.

Luego se enfocó en el compromiso frente al seleccionado africano y dejó en claro que no espera un trámite sencillo. «Estamos bien, lógicamente ilusionados como todo el mundo. Hay un rival al que enfrentar y respetar porque hizo muy bien las cosas. El margen ahora se achica», sostuvo.

Scaloni remarcó la paridad que se observa en la fase eliminatoria del certamen y aseguró que ningún encuentro resulta sencillo. «Se están viendo partidos muy parejos. Sacando algunos como Francia o México, que ganaron muy bien, hubo cruces muy reñidos y no va a ser fácil», analizó.

El análisis de Scaloni sobre Cabo Verde



El entrenador valoró al conjunto africano, una de las revelaciones del Mundial, y destacó que su clasificación no fue producto del azar. «Es un equipo que no perdió ningún partido. Incluso, en algunos mereció ganar, como contra Arabia. Frente a España y Uruguay sufrió un poco más, pero se defendió bien. Tapa muy bien los pases interiores y sale rápido de contraataque. Tiene jugadores de buen pie. Es un buen equipo. Ya lo habíamos analizado porque podía ser nuestro rival. No nos sorprende que haya llegado hasta acá. No está de casualidad y hay que respetarlo.»

En otro orden, Scaloni también se refirió al masivo acompañamiento de los simpatizantes argentinos en Estados Unidos y aseguró que ese respaldo representa una motivación extra para el plantel.

«El apoyo nos encanta, nos da un plus. Los jugadores son un hincha más con la camiseta. Lo sentimos como un refuerzo, nunca como una presión. Esperamos que mañana nos acompañen otra vez porque será un partido difícil.»

Consultado sobre la posibilidad de que Lionel Messi dispute un eventual alargue, el DT evitó adelantarse a un escenario hipotético. «Con nosotros ha jugado de cualquier manera. Imagino que estará, pero dependerá del partido y de él. Nosotros afrontamos el encuentro con toda la seriedad que merece el rival. Es muy difícil anticipar lo que puede pasar.»

El técnico también opinó sobre las selecciones que mejor impresión le dejaron en el Mundial y ubicó a Francia entre los principales aspirantes al título. «Francia y Brasil están muy bien. México hizo un gran partido contra Ecuador. Colombia está muy bien, España también. Portugal e Inglaterra van a estar peleando. Lo que hizo Francia es para tener muy en cuenta.«

Por último, el entrenador minimizó el impacto del nuevo formato del Mundial con 48 selecciones. «Al final hay un partido más. Antes, en esta instancia, estaríamos en octavos de final. No creo que haya cambiado demasiado. Para llegar a las instancias decisivas el torneo siempre se hace largo.»