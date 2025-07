Enzo Fernández criticó el calor en Estados Unidos antes de la final del Mundial de Clubes: «El otro día me mareé, es peligroso»

En la antesala de la gran final del Mundial de Clubes de la FIFA, Enzo Fernández habló sobre las condiciones climáticas extremas en Estados Unidos.

El argentino, figura del Chelsea, expresó su preocupación por el intenso calor en Nueva Jersey, donde éste domingo a las 16 horas el equipo inglés enfrentará al Paris Saint Germain en el MetLife Stadium.

“El calor que hace es increíble. El otro día me mareé un poco en una jugada, me tuve que tirar al piso. Jugar con estas temperaturas es muy peligroso. La velocidad de juego no es la misma, se hace muy lento todo. Espero que para el próximo año cambien los horarios para que el espectáculo sea lindo y atractivo”, manifestó el mediocampista.

El debut de este nuevo formato del torneo ha generado opiniones divididas, y las altas temperaturas se convirtieron en uno de los principales puntos críticos. Para la final, el pronóstico estima una máxima de 31°C.

En cuanto a lo deportivo, Enzo destacó la importancia del título: “Es muy importante este campeonato para el club, juegan los mejores equipos del mundo. Trataremos de preparar el partido de la mejor manera. Sabemos con el equipo que nos enfrentamos, pero confiamos en nuestras armas.”

Con pasado en River y campeón del mundo con la Selección Argentina, el mediocampista sumará una estadística en finales. Jugó ocho y ganó siete, de ellas, solo perdió la Carabao Cup en 2024 ante Liverpool. «Las finales son importantes, me gusta jugarlas. He tenido la suerte de ganar la mayoría. Lo voy a disfrutar, no como la del Mundial, pero lo voy a intentar disfrutar de la mejor manera», confesó.

Desde el inicio de la temporada pasada, el técnico italiano Enzo Maresca lo designó capitán del Chelsea, un rol que Fernández valora sin excesos: “No lo tomo con responsabilidad excesiva. Es muy lindo ser capitán del Chelsea. Si me designaron es porque algo bueno debo estar haciendo. Le agradezco a los técnicos que me eligieron para llevar la cinta”, sostuvo.

Por último, se refirió a la actualidad del fútbol argentino y al retorno de Leandro Paredes a Boca: “Sí, vi lo de Lea. Le mandé mensajes, lo felicité. Que disfrute mucho. Yo sueño con una vuelta a River en algún momento. No ahora, pero sí más adelante”.