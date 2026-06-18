La inusual práctica de la Selección Argentina luego del triunfo ante Argelia

Este miércoles, la Selección Argentina realizó su primera práctica post triunfo ante Argelia. Luego de la goleada 3-0 en el debut, el equipo de Lionel Scaloni volvió a entrenar con un clima muy pesado en Kansas.

Con una temperatura cercana a los 36 °C, la Albiceleste debió utilizar una inusual prenda para batallar con el calor estadounidense. Se trata de un chaleco refrigerante y una chaqueta aislante, que sirven para enfriar la parte superior del cuerpo.

Se utiliza arriba de la ropa de entrenamiento. En primera instancia, el gel se congela y luego se va descongelando de forma gradual. La combinación de estos elementos permite bajar la temperatura corporal hasta un 0,5 C°. Además, disminuye alrededor de 13 C° la temperatura de la piel.

Julián Álvarez, uno de los que más sufrió el calor de Kansas.

Quien lo viene utilizando desde su llegada a Estados Unidos es España, que trata de batallar diariamente con el calor extremo norteamericano. Este elemento se utiliza hace un tiempo en la Fórmula 1, donde varios pilotos lo suelen portar en los Grandes Premios que tienen temperaturas muy altas.

En cuanto a la práctica, los futbolistas que disputaron más de 45 minutos frente a Argelia realizaron trabajos regenerativos. Por otro lado, quienes tuvieron poca o nula actividad en cancha hicieron ejercicios con pelota.

Además, la buena noticia es la evolución de Nicolás Tagliafico, que tiene un microdesgarro en el soleo de la pierna izquierda. El nuevo parte médico de AFA señala que el lateral avanza su recuperación buenos términos su recuperación y no lo apurarán. El cuerpo técnico apunta a que pueda sumar minutos frente a Jordania el próximo 27 de junio en la última fecha de fase de grupos.

La Selección Argentina ya pasó la página tras el auspicioso debut y se enfoca en el próximo duelo, que será el lunes 22 de junio ante Austria en Dallas a partir de las 14 horas. De ganar, la Albiceleste se asegurará el primer lugar en el grupo J.