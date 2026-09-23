«Era como dar perpetua por robar una manzana»: la explicación de por qué Boca no fue eliminado de la Copa Argentina

Fernando Mitjans, presidente del Tribunal de Disciplina de la AFA, argumentó la decisión de mantener la clasificación de Boca. (Foto: Adrián Escandar)

Casi tres semanas se demoró el Tribunal de Disciplina de la AFA en dar un veredicto respecto al reclamo de Vélez por la supuesta «alineación indebida» de Boca en los octavos de final de la Copa Argentina.

El Fortín pidió los puntos porque seis futbolistas extranjeros firmaron la planilla del Xeneize, pero el organismo decidió mantener la clasificación que el equipo dirigido por Rodolfo Arruabarrena consiguió en la cancha. Según explicó el tribunal, se trató de un error «administrativo» que no generó una ventaja deportiva, ya que el paraguayo Ángel Romero permaneció en el banco de suplentes y no sumó minutos.

El fallo del Tribunal de Disciplina de la AFA que confirmó la clasificación de Boca.

«¿El jugador (Romero) estaba inscripto? Sí. ¿Estaba habilitado? Sí. Ahora, si ese sexto jugador hubiese ingresado al campo de juego, la situación podría haber sido diferente. Pero estamos hablando de un jugador que estaba en el banco y que no ingresó», sostuvo Fernando Mitjans, presidente del Tribunal de Disciplina, en diálogo con Olé.

Luego, extendió su explicación: «Es cierto que el convenio colectivo le daba a Vélez fundamentos para presentar la protesta. Pero el artículo dice que no pueden jugar más de cinco extranjeros y no dice qué sanción lleva. Y el reglamento de la Copa Argentina dice que pueden jugar todos aquellos que estén inscriptos en AFA. No distingue entre extranjeros y nacionales«.

Para Mitjans, nunca estuvo sobre la mesa la posibilidad de que Boca se quedara afuera de la Copa Argentina por una cuestión administrativa. «¿Era proporcional eliminar a Boca de una fase clasificatoria por un error administrativo en una planilla? Ese error administrativo está contemplado y tiene una sanción económica. Para los compañeros que actuaron en este caso -yo no voto desde que asumí la presidencia- hubiera sido desproporcionado eliminar a Boca», afirmó.

Después, remató con una curiosa comparación: «Es como decir: robamos una manzana y te doy cadena perpetua. La sanción sería mucho más gravosa que la infracción cometida». Además, aclaró que «ni Tapia ni nadie» los llamó, ya que el Comité Ejecutivo «no tiene facultades para intervenir en esto».

Con la clasificación oficializada, Boca ya está listo para enfrentar a Racing este domingo desde las 17 en el Gigante de Arroyito de Rosario, en busca de un lugar en las semifinales de la Copa Argentina, donde espera Banfield.