La iniciativa tomó forma. La Fórmula 1 dio hoy un enorme paso al confirmar un principio de acuerdo para la vuelta de los motores V8 en 2030. Con esto se busca eliminar las irregularidades del nuevo reglamento 2026 y recuperar parte de su esencia competitiva histórica.

La FIA, la FOM y los fabricantes de la actual parrilla aunaron fuerzas y acordaron en apostar por una mecánica más sencilla, ligera y con un sonido mucho más protagonista; uno de los aspectos más añorados por los fanáticos de la máxima.

Después de meses de conversaciones sobre la posibilidad de recuperar los motores atmosféricos de ocho cilindros, la FIA ha confirmado un principio de acuerdo con FOM y los fabricantes para introducir una nueva generación dentro de tres temporadas.

La propuesta supone un cambio importante respecto al camino que se inició en 2014, en el comienzo de la era híbrida. Desde ese entonces, la categoría apostó por unidades de potencia V6 turboalimentadas con un complejo sistema híbrido, una tecnología que ha elevado considerablemente la eficiencia energética, pero que también ha contribuido a alejar el sonido tradicional de los autos.

Los fabricantes y equipos de la F1 se pusieron de acuerdo en la vuelta de los V8 ahora si ya con los primeros parámetros acordados, cilindrada, turbo , y sistema híbrido solo hasta 10% de la potencia total. https://t.co/xcM6ie2mId — Juan Cruz Alvarez (@Juanito77ok) November 17, 2026

Vale aclarar que la vuelta al V8 no implica el abandono total de los componentes eléctricos y del turbo alimentador. El proyecto contempla un motor V8 de 2,1 litros de cilindrada, aunque con tecnología híbrida más reducida que el actual.

Entre las propuestas técnicas que se han puesto sobre la mesa figura un sistema eléctrico de hasta 200 kW, frente a los 350 kW de la actualidad. Además, una parte de esa potencia podría reservarse para funciones de adelantamiento, el denominado “Boost”, lo que permitiría reducir la dependencia de la gestión energética durante las vueltas. Estos detalles todavía forman parte de las negociaciones y no deben considerarse especificaciones definitivas.

El objetivo es simplificar el conjunto mecánico y disminuir los costes de desarrollo y fabricación, sin eliminar por completo el componente tecnológico que resulta atractivo para los fabricantes. Los nuevos motores deberán ser más económicos y ligeros, además de ofrecer un espectáculo que vuelva a poner el sonido y la emoción en un primer plano, sin renunciar a los combustibles sostenibles.