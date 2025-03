Escándalo en Bolivia: un equipo falsificó la identidad de un jugador y fue sancionado

El club Aurora de Bolivia recibió una durísima sanción de 33 puntos por falsificar la identidad de uno de sus jugadores. La dura penalización fue impuesta por el Tribunal de Disciplina de la Federación Boliviana.

Aurora fue sancionado y arrancará el torneo con 33 puntos menos por falsificar la identidad de Gabriel Montaño. A su vez, el futbolista fue inhabilitado por dos años, mientras que los dirigentes Jaime Cornejo e Ivón Sandra Valencia fueron suspendidos por tres temporadas.

En el fallo el Tribunal detaló que Diego Hernán Montaño Moizan jugó en torneos de la División Profesional con el nombre de Gabriel Montaño Moizan. A su vez, no solo mintió con la identidad porque tendría 25 años y no 20 como acreditaba. Cabe remarcar que la penalización contra Aurora no beneficiará a otros clubes, sino que empezará el torneo con 33 puntos menos.

Luego de conocerse la noticia, Cornejo, quien será reemplazado por Mirko Cornejo en el puesto de presidente, detalló que se convocará a toda la dirigencia para ver los pasos a seguir, buscarán apelar la decisión en todas las instancias posibles y añadió: “Somos muy respetuosos de la norma, independientemente de que creamos que está siendo injustamente emitida en este momento”.

El fallo del Tribunal de Disciplina

El fallo de la Federación Boliviana de Fútbol especifica: “DETERMINAR, en aplicación del numeral 1 del Artículo 29 del Código Disciplinario de la FBF, la quita de Treinta y Tres (33) puntos al CLUB AURORA, mismos que no beneficiarán a ningún Club y que deberán ser cumplidos en el próximo campeonato oficial de la FBF (GESTIÓN 2025), debiendo el Club Aurora iniciar dicha competición con menos treinta y tres (33) puntos en el campeonato que sea disputado bajo la misma modalidad del Torneo Clausura 2024, es decir, y para que quede absolutamente claro, en el próximo Torneo 2025 ‘Todos contra Todos’, sea la denominación y/o nombre comercial que le otorgue el Consejo de la División Profesional del Fútbol Boliviano”.