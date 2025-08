Escándalo en Independiente: Angulo acusó y la dirigencia le respondió

Independiente arrancó el semestre con el pie izquierdo: no rinde en el campo de juego y también tiene problemas externos. En lo que va del Clausura acumula un solo punto sobre nueve disputados, quedó eliminado de la Copa Argentina y en la antesala del clásico con River (sábado 9 a las 18:30 en el Libertadores de América), vive horas movidas por las fuertes declaraciones de Álvaro Angulo, quien dejó el Rojo para ir a Pumas de México.

El lateral colombiano tuvo una salida conflictiva y no quedó allí. En diálogo con ESPN, lanzó: «Lo mejor que podía hacer era irme. No me pagaron las cuotas de marzo y junio y les dije que había plata para comprar pero no para mantener a un jugador que siempre daba todo. Si ellos querían quedarse conmigo, desde el principio hubiesen sido claros”.

La dura y detallada respuesta de Independiente

A través de sus redes sociales, la respuesta de Independiente no tardo en llegar. Y fue contundente, con un detalles desde el arribo del lateral a la institución: «El jugador se incorpora al CAI en condición de libre atento su finalización de contrato con el Atlético Nacional de Medellín, Colombia», fue el punto A del comunicado.

«Ante una oferta de Pumas recibida directamente por el jugador, Angulo comenzó a plantear su interés por irse mientras estábamos disputando instancias decisivas del torneo Apertura 2025. Aclaramos que a esa fecha no se le adeudaba suma alguna al Jugador y además, se había cancelado anticipadamente el 90% de un pago de prima que vencía el 15/7/25«, siguió el comunicado.

La CD del Rojo sostuvo que le ofreció un mejor contrato, pero el lateral se quiso ir. (Archivo)

Más adelante mencionaron que el lateral «tenía contrato por tres años» y que Independiente «planteó la mejora significativa para retenerlo». También hablaron de un pedido de «cambio de aire» por parte del jugador y que por eso «comenzamos las negociaciones con Pumas«.

Para cerrar la dirigencia insistió que desconocen «los motivos que llevan al jugador a realizar esas declaraciones, pero nos vemos en la necesidad de llevar claridad a un tema sensible para todos los simpatizantes. A la fecha nada se le adeuda ni al jugador ni a su agente en ningún concepto”.