Escándalo en Manchester United tras las fuertes declaraciones de Lisandro Martínez: «Espero más de todos»

El central mostró su bronca por la situación del club y apuntó contra todos.

Manchester United vive una crisis deportiva y este martes sufrió una nueva derrota, esta vez ante Atlético Madrid por la 2° fecha de la Champions League. La caída ante el Colchonero colapsó a Lisandro Martínez, que post partido expresó toda su bronca por el mal momento del club.

En diálogo con la prensa, el defensor de la Selección Argentina no ocultó su enojo «Tengo que controlarme mucho, pero a veces es un reflejo del espejo de cómo está nuestro club en este momento«, sentenció.

Luego, apuntó contra la dirigencia por la falta de refuerzos en el último mercado de pases: «Esperábamos más desde arriba, que traigan más jugadores para competir, porque muchos equipos también han incorporado jugadores. En mi opinión, no tenemos la mejor plantilla en comparación con otros equipos de élite. Espero más de nuestro director deportivo. Tengo que ser sincero«.

El United cayó 2-0 ante el Colchonero y acumula cinco partidos sin conocer la victoria.

Pero también tiró munición pesada sobre el nivel de sus compañeros: «Espero más, sinceramente. Espero más de todos«. Y volvió a dejar clara su frustración: «Es molesto, es decepcionante venir aquí y no ver a mi equipo intentando conseguir un resultado increíble».

Aunque le quitó responsabilidad de esta situación al entrenador Michael Carrick: «No lo creo. Él hace lo mejor que puede. Pero cada temporada es diferente. Es fácil hablar de los entrenadores y de los jugadores. Pero también tenemos que mirar otras áreas«.

Las críticas de las leyendas y la respuesta del DT

Tras los fuertes dichos del defensor, dos leyendas del Manchester United salieron a criticar al argentino por sus declaraciones. Wayne Rooney cuestionó los reclamos públicos de Martínez: «Es una falta de respeto hacia sus compañeros de equipo al decir que no son lo suficientemente buenos. Esa entrevista no va a ayudar en nada«.

Y dio su opinión sobre el presente del zaguero: «Probablemente sea uno de los jugadores que tendría que salir. Sus actuaciones no fueron lo suficientemente buenas«.

Otro que se pronunció tras esta polémica es Paul Scholes, histórico mediocampista de los Diablos Rojos. En su podcast, hizo hincapié sobre el flojo nivel de Licha en el empate del fin de semana contra Tottenham: «Es un buen futbolista, pero que tu defensa central sea intimidado de esa manera fue puramente físico. Martínez, es un crimen, es increíble cómo permitió que marcaran ese gol. El Manchester United necesita una nueva defensa».

Por otro lado, el entrenador Carrick evitó dar una opinión sobre las declaraciones de su jugador: «no las he visto, creo que no es el momento adecuado para hablar de ello«. Y habló sobre la unión que debe haber en el vestuario: «A todos nos importa el equipo y lo demostramos de distintas formas, pero ahora toca permanecer unidos y seguir trabajando«.