Escándalo y severa sanción: el ruso Medvedev fue descalificado del China Open tras golpear a un espectador

¡Se la veía venir! El ruso esperaba la decisión final del juez, aunque ya sospechaba sobre la sanción. Foto: AP.

Ataque de locura con final poco feliz. Otro polémico episodio protagonizado por el tenista ruso Daniil Medvedev en el circuito profesional ATP, aunque la reacción de hoy trajo severas consecuencias para el excampeón de US Open.

El actual N°5 del ranking mundial fue descalificado hoy del China Open tras golpear en el rostro a un espectador con un pelotazo, reacción de importancia tras perder un punto ante el serbio Novak Djokovic, que de esta forma avanzó a su séptima final en el ATP 500 de Beijing.

El encuentro llevaba dos horas y 17 minutos, con Nole dominando el marcador por 7-5 y 5-3. Se disputaba el noveno juego de dicho parcial y, con el tanteador 15-15, el ruso, impotente por el trámite del partido, golpeó de revés la pelota contra la tribuna, con la mala fortuna que impactó en un hombre, que debió ser llevado a la enfermería.

Automáticamente, el partido se detuvo y quedó sin pelota de partido. Las autoridades del torneo decidieron de inmediato sancionar al ex N°1 del planeta y dar por culminado el encuentro. Aunque lo peor estaba por venir horas más tarde, tras conocerse la severa sanción que se le aplicará al jugador ruso.

🤯 MOMENTO DE TENSIÓN: Medvedev pegó un pelotazo y un aficionado recibió el golpe en su cabeza. 📺 Mirá #Beijing por ESPN en el Plan Premiun de Disney Plus. https://t.co/ePCldyTxTZ — ESPN Tenis (@ESPNtenis) October 5, 2026

En vestuarios, Medvedev sostuvo que no golpeó la pelota con rabia y explicó que intentaba evitar que saliera de la pista después de que esta regresara hacia él. «Cuando vi el resultado, me sentí horrible«, declaró, mientras insistía que su principal preocupación era el estado del espectador.

«Espero que esté bien, porque nunca se sabe con este tipo de situaciones», señaló. «Espero poder reunirme con él y compensarlo de alguna manera«, completó.

Además de perder los 200 puntos que había obtenido gracias a su clasificación a las semifinales, por lo que quedará en el sexto puesto del ranking ATP, Medvedev deberá entregar los 219,295 dólares estadounidenses en premios que había ganado hasta el momento.

Por su parte, Djokovic, que en el US Open 2021 fue expulsado por la misma situación, prolongó su invicto en la capital de China a 33 victorias consecutivas, aseguró su regreso al Top Ten y este martes disputará el título contra el australiano Alex de Miñaur (9°).