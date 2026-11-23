Marta Fort volvió a quedar en el centro de la escena mediática después de que se viralizara un video en el que aparece muy cerca de Pablo Migliore durante una salida nocturna. Las imágenes despertaron rumores de romance, especialmente porque la influencer acaba de confirmar su separación de Juan Manuel Ramírez. Sin embargo, la hija de Ricardo Fort decidió romper el silencio y aclarar qué sucede realmente entre ellos.

Según informó PrimiciasYa de A24, la joven respondió a las especulaciones a través de las redes sociales y desmintió que exista una relación sentimental con el exarquero de Boca. Ambos comparten las grabaciones de MasterChef Celebrity, el reality de Telefe, y mantienen una buena relación como compañeros.

La polémica comenzó cuando se difundieron imágenes de una salida grupal a un boliche, donde Fort y Migliore aparecían conversando muy cerca. Pero hubo un gesto del exfutbolista que llamó especialmente la atención.

El video de Marta Fort y Pablo Migliore que desató rumores de romance

Todo ocurrió durante una salida nocturna de varios participantes de MasterChef Celebrity, quienes se reunieron en Tropitango, en General Pacheco, para disfrutar de una presentación de Mala Fama.

Entre los presentes estaban Marta Fort, Pablo Migliore, Luck Ra, Julieta Poggio, la China Ansa y Mike Amigorena, entre otros integrantes del programa.

Durante la noche, ambos fueron filmados mientras conversaban y compartían un momento distendido.

Sin embargo, el detalle que encendió las especulaciones fue un gesto de Migliore con su alianza matrimonial.

En las imágenes se observa que el exarquero realiza un movimiento como si intentara quitarse el anillo y arrojarlo, una situación que generó comentarios y diferentes interpretaciones en las redes sociales.

Mientras algunos usuarios cuestionaron la actitud, otros consideraron que podía tratarse de una broma.

El video comenzó a circular rápidamente y alimentó versiones sobre un supuesto acercamiento sentimental entre los participantes del reality.

Marta Fort aclaró qué relación tiene con Pablo Migliore

Ante la repercusión de las imágenes, Marta Fort decidió intervenir y desmentir los rumores con una respuesta cargada de ironía.

La influencer comentó una publicación en X en la que se compartía el video y recordó las características físicas que alguna vez había mencionado al describir su tipo de hombre ideal.

“Solo porque sea alto, morocho, tatuado no significa que sea mi chongo”, escribió.

Con esa frase, la hija de Ricardo Fort dejó en claro que la cercanía con Migliore no implica que exista un romance.

Pero la explicación no terminó ahí.

Marta también se refirió al vínculo que mantiene con el exfutbolista y destacó el buen clima que existe entre los participantes del programa de cocina.

“Es un cag… de risa y compartimos con todos mis compañeros de MasterChef esa noche también”, agregó.

De esta manera, confirmó que no se trató de una cita a solas, sino de una salida grupal organizada entre compañeros.

Además, resumió su experiencia con una frase: “Muy lindo grupo”.

La reciente separación de Marta Fort que alimentó las versiones

La aparición de Marta Fort junto a Pablo Migliore se produjo pocos días después de que la influencer anunciara públicamente el final de su relación con Juan Manuel Ramírez, el joven uruguayo con quien había comenzado un romance meses atrás.

La pareja había oficializado su vínculo en septiembre, después de conocerse durante una propuesta del programa de streaming Blender At Night.

Sin embargo, el noviazgo llegó a su fin y ambos expusieron sus diferencias públicamente.

Marta aseguró que no se había sentido acompañada en distintos aspectos de su vida y mencionó cuestionamientos de su expareja sobre su trabajo y su exposición mediática.

Por su parte, Ramírez explicó en Intrusos que las diferencias económicas y los estilos de vida habían influido en la ruptura.

La reciente separación hizo que las imágenes de Marta con Migliore generaran todavía más especulaciones, aunque ella se encargó de desmentir cualquier acercamiento romántico.

Pablo Migliore está casado y ya había sido vinculado con otra participante de MasterChef

Otro dato que llamó la atención es que Pablo Migliore está casado con Natalia Brucki, con quien mantiene una relación de varios años.

Por eso, el movimiento que realizó con su alianza durante la salida nocturna provocó diferentes reacciones.

Hasta el momento, el exarquero no explicó públicamente qué quiso expresar con ese gesto.

No es la primera vez que Migliore queda involucrado en rumores sentimentales con una compañera de MasterChef Celebrity.

Anteriormente, también había sido vinculado con la China Ansa, aunque ambos desmintieron que existiera una relación amorosa.

Ahora, la situación se repitió con Marta Fort, quien decidió aclarar rápidamente lo sucedido.

Con su respuesta, la influencer buscó poner fin a las especulaciones y dejó en claro que su vínculo con Pablo Migliore es de compañerismo y buena onda dentro y fuera de MasterChef Celebrity.