Con bajas, Boca visita a Recoleta por la vuelta de octavos de la Sudamericana: hora, TV y formaciones

Boca visita a Recoleta por la vuelta de octavos de final de la Sudamericana luego del 3-1 en la ida. (Foto: Clarín Fotografía)

Boca tiene una misión continental, se llama Copa Sudamericana y este martes saldrá a buscar el pase a los cuartos de final. Luego del corto 3-1 en la ida, jugará 90 minutos cruciales para su futuro ante el sorprendente Recoleta en Paraguay.

El partido se disputará en el Defensores del Chaco de Asunción, desde las 19, con el control del uruguayo Andrés Matonte. El vencedor de esta llave irá ante San Pablo o Bolívar.

Sin Leandro Paredes, con una inflamación en el isquiotibial izquierdo, el Xeneize tratará de manejar la ventaja. El capitán no será el único ausente, porque también quedaron out Leandro Lozano y Marco Pellegino.

Por eso, Rodolfo Arruabarrena tuvo que aplicar un recambio obligado. Dylan Gorosito, Ayrton Costa y Camilo Rey Domenech, quien le habría ganado la disputa a Tomás Belmonte, serán los reemplazantes para la revancha.

El local, en su primera experiencia internacional, irá por la heroica y su DT Jorge González avisó que están listos para dar el golpe y que ya practicaron penales.

En la ida sufrió las expulsiones de Wilfrido Báez y Dairon Mosquera, situación que el Xeneize no supo aprovechar para aumentar la diferencia y liquidar la serie. Le dio una vida y Recoleta está dispuesto a provocar otra sorpresa. Boca deberá hacer un partido inteligente y tendrá el apoyo de su gente, porque le habilitaron 20.000 lugares.

Posibles formaciones

Recoleta: Nelson Ferreira; Marcelo Medina, Nicolás Marotta, Luis Cardozo, Pedro Ríos; Juan Falcón, Juan Franco, Ronal Domínguez, Orlín Barreto; Aldo González y Paul Charpentier. DT: Jorge González

Boca: Álvaro Montero; Dylan Gorosito, Lautaro Di Lollo, Ayrton Costa, Lautaro Blanco; Milton Delgado, Camilo Rey Domenech, Santiago Ascacibar; Tomás Aranda, Leonel Flores y Miguel Merentiel. DT: Rodolfo Arruabarrena.

Árbitro: Andrés Matonte

Estadio: Defensores del Chaco

Hora: 19

TV: ESPN