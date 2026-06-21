¡Es paliza! España golea por 3 a 0 Arabia Saudita en el primer tiempo

Oyarzábal, intratable en el comienzo del partido, ya anotó doblete en la victoria parcial de España.

Con la obligación de mejorar la opaca imagen del debut, la Selección de España se mide en Atlanta ante Arabia Saudita, por la segunda fecha del Grupo H de la Copa del Mundo 2026.

Luego del inesperado empate en el debut ante Cabo Verde, la Roja busca imponer su autoridad ante el combinado árabe, que también viene de igualar en la fecha inaugural ante el seleccionado de Uruguay, dirigido por el argentino Marcelo Bielsa.

¡GOL DE LAMINE YAMAL!



La joya de España anotó el 1-0 ante Arabia Saudita e ilusiona a los hinchas en la Copa Mundial de la FIFA 2026™ pic.twitter.com/pA0ppk26gu — DSPORTS (@DSports) June 21, 2026

Luego de varias insinuaciones, España llegó al gol a los 10 minutos del primer tiempo, luego de una gran jugada de Oyarzábal, que desbordó, tiró un centro rasante y encontró solo por el segundo palo a la joya Lamine Yamal, para la apertura del marcador.

España siguió con su libreto de atacar y no dar aire al conjunto árabe. Así, a los 21′, Oyarzábal aprovechó una siesta en el fondo rival, luego de un córner desde la izquierda, y marcó el 2-0 para la Roja, que hoy no quiere sorpresas.

En una ráfaga de dos minutos, nuevamente Oyarzábal, la gran figura del partido desde el momento, definió en soledad tras un pase de Dani Olmo, luego de una jugada de Cucurella. Todavía no se llegó a la mitad del PT y España ya golea a los árabes.

¡EL SEGUNDO DE ESPAÑA!



Mikel Oyarzabal anotó el 2-0 para la Roja ante Arabia Saudita. pic.twitter.com/sIWSHhnUP9 — DSPORTS (@DSports) June 21, 2026

DOBLETE DE OYARZABAL



Dani Olmo asistió y el delantero de Real Sociedad anotó el 3-0 vs. Arabia Saudita.#MundialEnDSPORTS #FIFAWorldCup pic.twitter.com/3nL2LqP6iu — DSPORTS (@DSports) June 21, 2026

(Actualización en vivo)

FORMACIONES

España: (23) Unai Simón; (12) Pedro Porro, (14) Aymeric Laporte, (22) Pau Cubarsi, (24) Marc Cucurella; (15) Álex Baena, (16) Rodri, (20) Pedri, (10) Dani Olmo; (19) Lamine Yamal y (21) Mikel Oyarzábal.

Arabia Saudita: (21) Mohammed Alowais; (3) Ali Lajami, (4) Abdulelah Al Amri, (5) Hassan Al Tambakti, (12) Saud Abdulhamid; (24) Moteb Al Harbi, (6) Nasser Al Dawsari, (7) Musab Al Juwayr; (15) Abdullah Al Khaibari, (9) Firas Al Buraikan y (10) Salem Al Dawsari.