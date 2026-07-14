«¿Estaba a la altura de una semifinal?»: Deschamps criticó al árbitro tras la derrota de Francia ante España en el Mundial

Didier Deschamps fue autocrítico con el rendimiento de su equipo pero también cuestionó la actuación del árbitro Ivan Barton. (Foto: AFP)

La eliminación de Francia ante España en las semifinales del Mundial 2026 dejó una fuerte autocrítica de Didier Deschamps, aunque el entrenador también apuntó contra el arbitraje del salvadoreño Iván Barton, encargado de impartir justicia en el triunfo 2-0 de la Furia Roja en Dallas.

«No es porque hayamos perdido, pero ¿estaba el árbitro a la altura de una semifinal? Es una pregunta. Hay que mirar el partido, no solo el penalti. Pero no voy a entrar en eso», manifestó el técnico francés en conferencia de prensa, en referencia a la actuación de Barton y a la jugada que derivó en el primer gol del encuentro.

El juez salvadoreño, de 35 años, cuenta con experiencia internacional desde 2018 y ya había dirigido cuatro partidos en esta Copa del Mundo. Además, fue árbitro en el Mundial de Qatar 2022, donde estuvo presente en tres encuentros, aunque nunca había superado la instancia de octavos de final en un torneo de esta magnitud.

Más allá del reclamo por el arbitraje, Deschamps reconoció la superioridad del conjunto español y realizó una autocrítica sobre el rendimiento de sus dirigidos. «España es muy fuerte. No hemos estado a la altura. Cometimos demasiados errores y además estaba la gran calidad de España. La decepción es enorme», señaló.

El entrenador también explicó que el equipo no pudo mostrar su mejor versión en una instancia decisiva. «El componente emocional es importante. No hemos desplegado el juego que queríamos. Para muchos jugadores era su primera semifinal de un Mundial y no llegamos a dar el 100%», analizó.

Con la derrota ante España, Deschamps disputó su anteúltimo partido como entrenador de Francia. Su despedida será el próximo 18 de julio, cuando Les Bleus jueguen por el tercer puesto ante el perdedor de la semifinal entre Argentina e Inglaterra. Luego dejará su cargo, que será ocupado por Zinedine Zidane.