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Están los árbitros coperos para Platense, Estudiantes y Boca

A Platense y Estudiantes, por la Libertadores, los dirigirán jueces de Uruguay. En el caso de Boca, llegará desde Chile.

Redacción

Por Redacción

El chileno Piero Maza volverá a La Bombonera para dirigir la ida entre Boca y San Pablo.

El chileno Piero Maza volverá a La Bombonera para dirigir la ida entre Boca y San Pablo.

La próxima semana se llevan a cabo los partidos de ida de los cuartos de final, tanto de la Copa Libertadores como de la Sudamericana. Con esos compromisos sobre la mesa, la Conmebol designó los arbitros para cada uno de los encuentros que se jugarán entre el martes 8, miércoles 9 y jueves 10 de septiembre, correspondientes a los primeros 90 minutos de las llaves.

Por la Libertadores, Platense visitará a Fluminense en el mítico Estadio Maracaná, con el control del uruguayo Andrés Matonte, el martes a las 19; mientras que Estudiantes será local de Corinthians, en UNO, el miércoles a las 21:30, con el otro oriental, Esteban Ostojich. Por la Sudamericana, Boca recibirá a San Pablo en La Bombonera, el martes desde las 21:30 y controlará las acciones el chileno Piero Maza.

Las designaciones para los equipos argentinos

Fluminense–Platense (Copa Libertadores)

Árbitro: Andrés Matonte

Asistentes: Horacio Ferreiro y Andrés Nievas

Cuarto árbitro: Mathias De Armas

VAR y AVAR: Andrés Cunha y Agustín Berisso

Matonte impartirá justicia en el Maracaná.

Estudiantes-Corinthians (Copa Libertadores)

Árbitro: Esteban Ostojich

Asistentes: Martín Soppi y Pablo Llarena

Cuarto árbitro: Alberto Feres

VAR y AVAR: Antonio García y Santiago Fernández

Boca-San Pablo (Copa Sudamericana)

Árbitro: Piero Maza

Asistentes: José Retamal y Miguel Rocha

Cuarto árbitro: Diego Flores

VAR y AVAR: Fernando Vejar y Miguel Araos


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La próxima semana se llevan a cabo los partidos de ida de los cuartos de final, tanto de la Copa Libertadores como de la Sudamericana. Con esos compromisos sobre la mesa, la Conmebol designó los arbitros para cada uno de los encuentros que se jugarán entre el martes 8, miércoles 9 y jueves 10 de septiembre, correspondientes a los primeros 90 minutos de las llaves.

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