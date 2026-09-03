Están los árbitros coperos para Platense, Estudiantes y Boca
A Platense y Estudiantes, por la Libertadores, los dirigirán jueces de Uruguay. En el caso de Boca, llegará desde Chile.
La próxima semana se llevan a cabo los partidos de ida de los cuartos de final, tanto de la Copa Libertadores como de la Sudamericana. Con esos compromisos sobre la mesa, la Conmebol designó los arbitros para cada uno de los encuentros que se jugarán entre el martes 8, miércoles 9 y jueves 10 de septiembre, correspondientes a los primeros 90 minutos de las llaves.
Por la Libertadores, Platense visitará a Fluminense en el mítico Estadio Maracaná, con el control del uruguayo Andrés Matonte, el martes a las 19; mientras que Estudiantes será local de Corinthians, en UNO, el miércoles a las 21:30, con el otro oriental, Esteban Ostojich. Por la Sudamericana, Boca recibirá a San Pablo en La Bombonera, el martes desde las 21:30 y controlará las acciones el chileno Piero Maza.
Las designaciones para los equipos argentinos
Fluminense–Platense (Copa Libertadores)
Árbitro: Andrés Matonte
Asistentes: Horacio Ferreiro y Andrés Nievas
Cuarto árbitro: Mathias De Armas
VAR y AVAR: Andrés Cunha y Agustín Berisso
Estudiantes-Corinthians (Copa Libertadores)
Árbitro: Esteban Ostojich
Asistentes: Martín Soppi y Pablo Llarena
Cuarto árbitro: Alberto Feres
VAR y AVAR: Antonio García y Santiago Fernández
Boca-San Pablo (Copa Sudamericana)
Árbitro: Piero Maza
Asistentes: José Retamal y Miguel Rocha
Cuarto árbitro: Diego Flores
VAR y AVAR: Fernando Vejar y Miguel Araos
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