Legisladores opositores promueven dos ideas distintas para dar solución al basural de Bariloche

El basural de Bariloche se transformó en un tema provincial de análisis y discusión. Archivo

Dos proyectos, con un día de diferencia y con dos ideas que tienen sus diferencias, presentaron legisladores de bloques opositores para atender la problemática del basural de Bariloche.

El primer proyecto, bajo el número 1072, fue presentado este miércoles por los legisladores Lorena Matzen (UCR); Javier Acevedo (CC-ARI), Yolanda Mansilla (Primero Río Negro) y Leandro García (PJ-Nuevo Encuentro) mediante el que proponen crear una comisión regional para la gestión integral de residuos sólidos urbanos de Bariloche, Dina Huapi y Pilcaniyeu, como un “ámbito de articulación interjurisdiccional”.

La segunda iniciativa, ingresó antes de la sesión de este jueves (N°1074) y lleva la firma 21 legisladores de los bloques Vamos con Todos; PJ-Nuevo Encuentro (repite la firma del legislador García que es autor también de la otra iniciativa); PRO; y referentes de Cambia Río Negro y La Libertad Avanza (estos dos últimos sin bloque oficializado), quienes promueven un régimen jurídico para constituir un ente interjurisdiccional para la gestión de residuos sólidos urbanos, sin puntualizar en las ciudades cordilleranas.

Sin dudas la problemática del basural de Bariloche se coló en la discusión política provincial. Semanas atrás, un grupo de diputados de diversas fuerzas políticas, sin participación de JSRN, se reunieron convocados por referentes vecinales de la cordillera y concejales peronistas e intentaron recorrer el predio, sin lograrlo ante la solicitud de retiro de la seguridad privada del predio que ahora administra una empresa tercerizada por el municipio.

Ahora los partícipes de ese encuentro impulsaron iniciativas con dos miradas distintas.

Una comisión con plan de transición y selección de sitio regional

El proyecto de Matzen, Acevedo, Mansilla y García, pretende crear una comisión interjurisdiccional para “impulsar la transición desde los actuales sistemas de disposición hacia un modelo regional” y agrega que debe contemplar “especialmente la reducción, separación, recuperación, valorización y tratamiento de los residuos, la disposición final segura de la fracción no recuperable y el cierre y remediación ambiental de los sitios que correspondan”.

El objetivo de esa comisión es elaborar un plan regional Girsu para Bariloche, Dina Huapi y Pilcaniyeu; impulsar estudios técnicos y ambientales; elaborar una propuesta de transición que contemple el cierre progresivo y remediación ambiental del actual vertedero de Bariloche; y elaborar alternativas de financiamiento para la implementación; entre otros puntos.

Fija demás un plazo de 180 días para presentar un plan preliminar de transición regional Girsu y establece que la comisión promueva la realización de estudios de prefactibilidad para el emplazamiento de un Centro Ambiental Regional.

La comisión -que deberá reunirse como mínimo una vez al mes y presentar un primer informe en 90 días- estaría integrada por tres miembros del Ejecutivo; un legislador por cada bloque legislativo; un representante por cada uno de los tres municipios involucrados; uno por las juntas vecinales de Bariloche; otro por las organizaciones ambientalistas y un integrante de los recicladores.

Un ente interjurisdiccional para la gestión de residuos

La propuesta de legisladores de Vamos con Todos, PJ-NE, PRO, Cambia Río Negro y LLA establecen un “régimen jurídico para la constitución voluntaria de entes interjurisdiccionales -intermunicipales o regionales- para la gestión de residuos sólidos urbanos, que debe estar constituido por dos o más municipios, comuna o comisiones de fomento para “la gestión común de residuos sólidos urbanos”.

El ente propuesto tendría a su cargo “tareas de reducción, separación, recuperación, reciclado, valorización, tratamiento y remediación, la administración de las celdas de disposición final, las estaciones de transferencia y la coordinación logística regional”.

Este espacio debe constituir un Consejo Asesor integrado por concejales y entidades representativas vinculadas al objeto; crear un órgano de fiscalización y control que se integre como mínimo por tres miembros representativos de los municipios; y determina que debe estar sujeto al control del Tribunal de Cuentas de la provincia.

En julio, un grupo de los legisladores que firman el nuevo proyecto, habían elevado un pedido de informes apuntando a la Provincia por el incumplimiento del traslado del basural de Bariloche y la creación de un sitio de disposición final regional, que había sido comprometido por la gestión anterior.