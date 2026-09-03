La 49° Exposición Rural de Río Colorado ya comenzó a llenar los corrales y prepara un fin de semana con muchas actividades

La Sociedad Rural inauguró la 49° Exposición Ganadera, Comercial e Industrial con la llegada de los primeros animales que al final serán más de 130 reproductores y la participación de 18 cabañas.

Con el ingreso de los primeros camiones desde cabañas del sur y el inicio del proceso de admisión, la Sociedad Rural de Río Colorado puso en marcha una nueva edición de su tradicional Exposición Ganadera, Comercial e Industrial. El evento marca la apertura formal del circuito patagónico de muestras rurales y funciona, como cada año, como referencia de precios y tendencias para la actividad ganadera de la región.

En total serán 18 las cabañas presentes en esta edición: Don Enrique, Don Fioto, Don Juan, Don Pedro, Don Riquín, El Carancho, Jotace, La Carlota, La Soñada, La Vasca, Los Caldenes, Media Luna, Río Frío, Río Pico, Rodeo Pampa, Santa Elena, La Txapela y Los Murmullos. La muestra prevé el ingreso de entre 120 y 130 reproductores entre toros y vaquillonas de las razas Aberdeen Angus y Hereford.

El presidente de la entidad, Pablo Castillo, contrastó el escenario actual con las proyecciones adversas de hace apenas dos meses. El cambio, responde al alivio climático de las lluvias de invierno y a un contexto económico con mayor previsibilidad crediticia.

«De cuando arrancamos hay mucho optimismo porque empezó a llover», sintetizó Castillo, al recordar las primeras reuniones con las casas consignatarias. Según relató, las precipitaciones de mediados de julio permitieron una rápida reacción en la oferta forrajera y devolvieron la confianza a los productores de la zona.

«Quedó demostrado que el valor de la carne respondía más a un problema económico y de consumo que a la existencia de la barrera. La carne con hueso que ingresó en su momento no abarató los costos como se prometía ni ofreció la calidad acostumbrada. Lo importante es que sanitariamente no tuvimos complicaciones». Pablo Castillo, presidente de la Sociedad Rural de Río Colorado.

En el plano financiero, el dirigente ruralista remarcó una diferencia sustancial respecto de años anteriores. «Hoy no estamos con la volatilidad de tasas de interés que nos obligaba a negociar a último momento. Hay mayor estabilidad en la financiación, manteniéndose los plazos habituales de 90 con 90 días con el acompañamiento del Plan Ganadero del Gobierno Provincial», explicó.

Consultado sobre la pérdida de cabezas de ganado en el departamento de Pichi Mahuida a raíz de las sequías anteriores, Castillo planteó un orden de prioridades para la recuperación del sector. En primer lugar, ubicó el acondicionamiento del suelo y el monte, cuyo avance descontrolado achicó la capacidad receptiva de los establecimientos y exige un trabajo de manejo y desmonte para devolver productividad a los campos de secano. En segundo término, el repoblamiento del stock perdido tras los ciclos climáticos adversos y, por último, la apertura de mercados de exportación que permitan traccionar la producción patagónica hacia el exterior.

La barrera sanitaria, un año después: «Quedó demostrado»



A un año de las discusiones por la flexibilización de la barrera zoofitosanitaria al sur del Río Colorado, Castillo hizo un balance sin rodeos. «Quedó demostrado que el valor de la carne respondía más a un problema económico y de consumo que a la existencia de la barrera. La carne con hueso que ingresó en su momento no abarató los costos como se prometía ni ofreció la calidad acostumbrada. Lo importante es que sanitariamente no tuvimos complicaciones», sostuvo.

Desde la conducción de la entidad se insistió en que defender la barrera no es una postura caprichosa ni un privilegio comercial, sino resguardar el patrimonio sanitario de toda la Patagonia y el esfuerzo de décadas de productores que invierten en genética y sanidad. Flexibilizar los controles, remarcaron, expondría a la región a riesgos biológicos difíciles de revertir y cerraría las puertas a mercados internacionales de alto valor que exigen trazabilidad y estatus libre de aftosa sin vacunación.

Ley de Carne, marcas y señales, y el problema de las especies invasoras



La Sociedad Rural destacó además el trabajo conjunto con la Federación de Sociedades Rurales de Río Negro y su articulación con el Gobierno provincial para modernizar marcos regulatorios que consideran obsoletos, como la Ley de Marcas y Señales, el fraccionamiento de tierras y las normativas de fauna.



Sobre el tratamiento en la Legislatura de las modificaciones a la Ley de Carne, Castillo defendió la actualización normativa: «Es muy importante actualizar reglamentaciones que quedaron obsoletas para solucionar problemas operativos y ordenar el sector», indicó.

El dirigente también se refirió a la problemática del jabalí y de especies en sobrepoblación, como el guanaco, que generan pérdidas materiales importantes en los establecimientos agrícolas y ganaderos. «Muchas veces se opinaba desde el desconocimiento. Quienes están en el campo sufren destrozos en los cultivos y en las reservas de alimento. Es indispensable regular para dar herramientas de control productivo», subrayó.

En cuanto a la seguridad rural y el abigeato, dijo que se aguarda la nueva Ley de Fauna y remarcó que «la herramienta que hoy está fallando es la respuesta del sistema judicial».

Cronograma de actividades



La muestra mantendrá un programa de actividades técnicas, comerciales e institucionales hasta el domingo. El jueves fue el inicio de la admisión ganadera y el armado del paseo comercial, con la presencia del programa Punto Río Negro. El viernes, a las 15, cierra el proceso de admisión y se realiza una charla técnica sobre la nueva reglamentación de Marcas y Señales, abierta a todos los productores.

El sábado se desarrollarán las juras de clasificación: a las 9, la de la raza Hereford, y a las 14, la de Angus. El domingo, desde las 10, está prevista la recepción de autoridades nacionales, provinciales y dirigentes del sector, entre ellos el vicepresidente de Confederaciones Rurales Argentinas (CRA), Javier Rotondo. A las 12.30 se realizará el acto inaugural, el almuerzo oficial y la entrega de premios, y a las 15 se llevará a cabo el remate de reproductores a cargo de las casas consignatarias.

Castillo cerró con una invitación a los productores de la zona: «Es fundamental que el productor se acerque y participe de la rural, porque es el canal gremial directo para canalizar las inquietudes tanto ante la Provincia como a nivel nacional a través de CRA».

La ecuación económica del productor



Más allá del optimismo climático, en el sector reconocen que persiste una brecha entre los costos operativos, combustibles, insumos atados al dólar financiero, tarifas y los valores de la hacienda en pie. El precio del kilo vivo no acompañó el ritmo inflacionario que sí se trasladó a las góndolas, una distorsión que golpea directamente el margen del productor mientras la cadena de intermediación y el consumidor final enfrentan sus propios desequilibrios de precios.

En ese contexto, la mirada del sector sobre la Nueva Ley de Carnes apunta a tres ejes: bajar la presión tributaria nacional, provincial y municipal que erosiona la rentabilidad; avanzar hacia la transparencia y la trazabilidad con normativas de troceo viables para la infraestructura del interior; y garantizar previsibilidad, con políticas de Estado que no cambien según los vaivenes políticos de turno.

Tres escalas de un mismo desafío



A nivel local, la muestra reafirma a Río Colorado como puerta de entrada a la ganadería patagónica y como referencia genética regional, con la interacción entre comercio, cría y cabañas consolidando al sector rural como uno de los motores económicos del departamento. A escala provincial, la apertura del calendario en Río Colorado da inicio a un circuito que continuará en Viedma, Conesa, Choele Choel y el Alto Valle, y pone a prueba al gobierno de Río Negro en infraestructura vial, electrificación rural, financiamiento a tasa subsidiada para la retención de vientres y en el combate contra el abigeato.

En el plano nacional, el país transita una etapa de desregulación y búsqueda de inserción internacional que, para trasladarse al campo profundo, requiere estabilidad macroeconómica y una infraestructura exportadora que se consolide sin resignar las garantías sanitarias que distinguen a la producción patagónica.

¿Ya visitaste nuestro mapa interactivo? Hacé click AQUÍ para acceder al Atlas Productivo de la Patagonia. Todas las notas y videos de Río Negro Rural en un solo lugar.

Seguí AQUÍ el canal de WhatsApp del suplemento Rural de Diario RÍO NEGRO, donde recibirás novedades y material exclusivo sobre el agro de Río Negro, Neuquén y toda la Argentina.