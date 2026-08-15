Mozos y camareras demostraron su destreza en una competencia tradicional de la Fiesta de la Nieve

La carrera de mozos y camareras se desarrolló este sábado por la tarde, en el tercer día de la Fiesta de la Nieve. Foto: Marcelo Martinez

Con vasitos de chocolate caliente en las manos, grupos de amigos, familias y parejas recorrieron este sábado las calles de la ciudad, entre el Centro Cívico, el Puerto San Carlos y la calle Mitre, donde las actividades de la Fiesta Nacional de la Nieve empezaron a la mañana y concluían con los shows musicales nocturnos.

“Tenemos que revivir la historia de Bariloche, para los que vienen y para la gente de acá”, señaló a Diario RÍO NEGRO el intendente Walter Cortés, al bajarse del escenario en el paseo de las colectividades, donde participó del Juego del Serrucho. “Hay que hacer mucha promoción afuera para que sigan viniendo el resto del año. Bariloche siempre crece, solo hay que darle un empujoncito”, agregó.

El intendente Walter Cortés entregó los premios a los ganadores de la carrera de mozos y camareras. Foto: gentileza

Un sábado cargado de actividades y tradiciones

Es pleno mediodía y el sol anima a estar al aire libre, con las coreografías que van pasando por el escenario en el paseo de las colectividades. Un pronóstico inesperado para quienes habían salido por la mañana, con el cielo cubierto de nubes y la lluvia intermitente.

La jornada del sábado en la Fiesta de la Nieve empezó con el Tejetón en el Puerto San Carlos, y se fue intensificando hacia la tarde con el Concurso del Pullover y la Carrera de Mozos. “Es importante recuperar eventos tan tradicionales como este. Es único, ver a los mozos, sus familias, disfrutar así, divertirse”, afirmó Nelson Rasini, secretario general de Uthgra Bariloche, y enfatizó que “no podíamos quedar afuera porque somos los receptores del turismo. En los restaurantes, en los hoteles, somos los que hacemos lo posible para que la gente vuelva a la ciudad”.

La experiencia de los mozos y meseras en la competencia

Karin y sus tres amigas llegaron temprano a la convocatoria. Ya están con sus uniformes y su bandeja en mano. Dos de ellas trabajan juntas, y las demás en distintas cafeterías del centro. “Lo que me da miedo sobre todo es el viento”, menciona, y varias de las participantes coinciden en que es uno de los factores más difíciles de enfrentar.

1/ 3 Las camareras compitieron en una categoría propia en la Fiesta de la Nieve. Foto: Marcelo Martinez 2/ 3 Las camareras compitieron en una categoría propia en la Fiesta de la Nieve. Foto: Marcelo Martinez 3/ 3 Las camareras compitieron en una categoría propia en la Fiesta de la Nieve. Foto: Marcelo Martinez

Llevar la bandeja en alto mientras caminan rápido no parece ser un desafío, sino más bien las condiciones climáticas del exterior. “Me es más fácil cuando la bandeja está pesada”, acota Abigaíl Mansilla, que trabaja en un restaurante céntrico desde hace 5 años y es la segunda vez que se presenta a la carrera. Su cábala es usar una bandeja nueva, a estrenar. “El año pasado llegué primera, pero no me dieron el premio”, relató. Es que, a diferencia de otros certámenes, en esta carrera no se gana sólo por llegar rápido sino por cumplir una serie de reglas como no verter líquido sobre las bandejas, no correr, y no agarrar con la mano las botellas en ningún momento.

Este año tampoco pudo disfrutar del primer premio, que se lo llevó Florencia Di Benedetto, camarera en La Parrilla de Tony, que cuando recibió el cheque de 500 mil pesos festejó con un “vale doble” y contó que está embarazada. Es su segundo año consecutivo como ganadora.

1/ 3 La destreza para llevar la bandeja con una mano y cargada de bebidas, se demostró en la carrera de mozos de la Fiesta de la Nieve. Foto. Marcelo Martinez 2/ 3 La destreza para llevar la bandeja con una mano y cargada de bebidas, se demostró en la carrera de mozos de la Fiesta de la Nieve. Foto. Marcelo Martinez 3/ 3 La destreza para llevar la bandeja con una mano y cargada de bebidas, se demostró en la carrera de mozos de la Fiesta de la Nieve. Foto. Marcelo Martinez

Con más de 80 participantes entre las tres categorías -femenino, masculino general y masculino “máster”, para mayores de 45 años-, la carrera consistió en recorrer 400 metros con una bandeja que cargaba dos botellas, una de vidrio y la otra plástica, una lata, y un vaso cargado. En el tramo final, llegando a los arcos del Centro Cívico, los y las participantes debían esquivar una serie de mesas dispuestas en diferentes lugares de la calle. Vestidos con camisas, delantales, y remeras con el logo de los establecimientos, los participantes avanzaban concentrados para llegar invictos a la meta final.

«Una vez fui campeón, voy a ver si repito”, señaló antes de la partida Juan Molina, camarero ya jubilado que ganó el tercer puesto en la categoría “máster”, y contó que atendió a personalidades como Sergio Denis y el expresidente Carlos Menem. “Me acuerdo cuando trajo a casa una caja enorme de chocolates. Eran los de Menem, se los quedó mi papá”, cuenta la hija, entre risas. Ella también se dedica a la hotelería. En su categoría, el primer puesto se lo llevó José Luis Seguel.

Celebración final al cumplir la meta en la carrera de Mozos de la Fiesta de la Nieve. Foto: Marcelo Martinez

“Si me das una bandeja, arranco”, señaló entre el público Natalia Almonacid, secretaria de gobierno de la Provincia. De familia gastronómica, contó que de chica venían a ver la carrera. “Es un evento con mucho sentido familiar, pero además da cuenta de cómo el gremio trabaja en profesionalizar el rubro”, afirmó. Ella misma fue moza mientras estudiaba en la universidad, en Buenos Aires, y por eso la carrera le trae buenos recuerdos.

Ya en el Centro Cívico, después de recibir las medallas de participación, los participantes toman chocolate caliente y se encuentran con sus amigos y familias. De fondo, los barcos del desfile naútico atraviesan el lago que ya se tiñe de los colores del atardecer. “Hoy hay asado para todos”, señaló eufórico el ganador de la categoría general masculina, Brian Cárdenas. Y es que el clima festivo parece contagiarse entre la gente, arriba y abajo del escenario.

1/ 4 La destreza para llevar la bandeja con una mano y cargada de bebidas, se demostró en la carrera de mozos de la Fiesta de la Nieve. Foto. Marcelo Martinez 2/ 4 La destreza para llevar la bandeja con una mano y cargada de bebidas, se demostró en la carrera de mozos de la Fiesta de la Nieve. Foto. Marcelo Martinez 3/ 4 La destreza para llevar la bandeja con una mano y cargada de bebidas, se demostró en la carrera de mozos de la Fiesta de la Nieve. Foto. Marcelo Martinez 4/ 4 La destreza para llevar la bandeja con una mano y cargada de bebidas, se demostró en la carrera de mozos de la Fiesta de la Nieve. Foto. Marcelo Martinez

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