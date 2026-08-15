Sin descanso, se juega la cuarta fecha del Federal A

Cipolletti viene de vencer a Argentino de Monte Maíz en La Visera y es el puntero del grupo.

Después de la fecha entre semana del último miércoles, el Federal A no descansa y retoma su curso este domingo con la cuarta jornada de la segunda fase. Por la zona campeonato, Cipolletti visita a Kimberley en Mar del Plata desde las 15 con el arbitraje del bonaerense Marcos Liuzzi.

El Albinegro viene de ganarle a Argentino de Monte Maíz en La Visera en un triunfo que lo dejó puntero del grupo junto a Olimpo. Con este buen arranque, el equipo de Fabián Enríquez está bien posicionado de cara a la clasificación a los cuartos de final por el primer ascenso y también para la Copa Argentina 2027.

Kimberley está en mitad de tabla y viene de perder con Atenas en Río Cuarto. Se le cortó una racha de seis fechas sin perder. Para Cipo ya son siete sin derrotas.

Completan: Huracán Las Heras – Juventud Antoniana en Mendoza, Villa Mitre – Alvarado en Bahía Blanca y Argentino de Monte Maíz – Olimpo en Córdoba. Atenas, que en la siguiente visitará La Visera, tiene libre.

Por la Reválida, Sol de Mayo recibe a Germinal en Viedma a las 15 con el arbitraje del cordobés César Ceballo. El Albiceleste viene de dos derrotas consecutivas ante Rincón y San Martín, lo que lo hizo perder terreno.

Está fuera de los puestos de clasificación para los playoffs del segundo ascenso y a cuatro puntos de la zona de descenso. Germinal viene de golear 5 a 1 a Santamarina en Rawson.

Además, Deportivo Rincón visitará a San Martín en Mendoza desde las 17 con el sanjuanino Pablo Núñez como juez principal.

El León viene de empatar de local con Círculo Deportivo y se cortó su racha de tres victorias consecutivas. De todas formas, se mantiene puntero del grupo junto a Germinal y al propio San Martín.

Los demás cruces serán: Costa Brava – Brown en General Pico a las 11, Juventud Unida – Círculo Deportivo en San Luis desde las 15 y Santamarina – FADEP que va el lunes a partir de las 15:30 en Tandil.