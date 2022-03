Estudiantes, con Del Prete de titular, recibe a Audax Italiano con la ilusión de seguir en la Libertadores. Formaciones, hora y tevé

El Ruso Zielinski incluirá entre los once al cipoleño Del Prete

Estudiantes de La Plata será local esta noche ante Audax Italiano de Chile, en la vuelta de la fase 2 de la Copa Libertadore, con la misión de revertir el 1 a 0 que sufrió en la ida. El encuentro comenzará a las 21.30 en el estadio Uno de La Plata y con transmisión de Fox Sports.

El Pincha no mostró su mejor cara en el partido de ida aunque contó con algunas oportunidades de gol como para llevarse un mejor resultado. El conjunto platense, que tendrá como titular al cipoleño Gustavo Del Prete, tendrá la difícil misión de ser el mismo equipo de la Copa de la Liga Profesional, donde cosechó 12 puntos y es el líder de su grupo.

“Tenemos que no desesperarnos y aprovechar las situaciones. No como nos pasó en Chile que generamos cinco o seis chances claras y no pudimos convertir. Hay ansiedad pero el equipo se tiene que acostumbrar a jugar con esta presión, un club como Estudiantes exige eso», resalto el DT del Pincha Ricardo Zielinski.

Audax Italiano contará con dos variantes obligadas por las expulsiones de Nicolás Fernández y Fabián Torres en la zona defensiva. Según se observó en la semana, el entrenador chileno Ronald Fuentes colocará a Raúl Osorio y Gonzalo Álvarez.

El ganador pasará a la ronda 3 e irá ante el vencedor de Everton (Chile) y Monagas (Venezuela).

Probables formaciones

Estudiantes: Mariano Andújar; Leonardo Godoy, Agustín Rogel, Fabián Noguera y Emmanuel Mas; Fernando Zuqui, Jorge Morel, Jorge Rodríguez y Gustavo Del Prete; Mauro Boselli y Leandro Díaz. DT: Ricardo Zielinski.

Audax Italiano: Joaquín Muñoz; Raúl Osorio, Carlos Labrín, Gonzalo Álvarez y Roberto Cereceda; Osvaldo Bosso, Fernando Cornejo, Jorge Henríquez y Michael Fuentes: Germán Estigarribia y Lautaro Palacios DT: Ronald Fuentes.

Árbitro: Wilton Sampaio, de Brasil.

Cancha: Estudiantes de La Plata.

Hora: 21:30 (Fox Sports)