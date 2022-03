Benedetto: «Almendra no entendió la camiseta que tenía puesta, es muy grande para que estén de joda»

El nuevo acto de indisciplina de Agustín Almendra colmó la paciencia del cuerpo técnico de Boca y también la de sus compañeros. Así lo dejó en claro Darío Benedetto, con duras declaraciones.

«Es algo que no se aguantaba más, el plantel piensa igual que el cuerpo técnico, bancamos a muerte la decisión del entrenador junto con el Consejo», expresó el delantero.

«Hay cosas que sobrepasan el límite, se tomó la decisión correcta. Esto había que sacarlo de raíz. Hay cosas que no se dicen, hay que respetar al entrenador y a los compañeros», agregó.

#ESPNF360 | #ESPNenStarPlus



"LO DE ALMENDRA Y VARELA ES UNA DECISIÓN CORRECTA"



La palabra del Pipa Benedetto en la llegada de Boca a Córdoba, donde enfrentará a Central Córdoba (R) por la Copa Argentina.



Mirá Fútbol 360, en vivo, por –> https://t.co/8OwYfQB76U pic.twitter.com/QRbcSn5BZ5 — ESPN Fútbol Argentina (@ESPNFutbolArg) March 1, 2022

El goleador habló como referente y fue lapidario con Almendra. A su vez, lo diferenció de la situación de Alan Varela aunque también destacó que estuvo bien sancionado.

«Agustín nunca entendió la camiseta que tenía puesta. Lo de Varela puede tener remedio, es chico hay que seguir acosejándolo. Lo de Agustín es irremediable«, comentó al respecto.

Benedetto, furioso con la situación: "LA CAMISETA DE BOCA ES MUY GRANDE PARA QUE ESTÉN DE JODA". pic.twitter.com/wdHgzPSbO0 — TyC Sports (@TyCSports) March 1, 2022

«A Battaglia lo vi firme. La falta de respeto no está permitida. Lo tomó como un buen director técnico. Los referentes estamos en la misma línea, un jugador que no quiere sumar para Boca no sirve«, añadió.

En una frase que resume el sentimiento del jugador y el fastidio que generaron los actos de indisciplina, Benedetto remató: «La camiseta de Boca es muy grande para que estén de joda».