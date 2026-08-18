Septiembre 2026: actualización salarial UOM y bonos extraordinarios para metalúrgicos

El sector metalúrgico ingresa en septiembre 2026 con un nuevo esquema de remuneraciones, tras el entendimiento paritario rubricado por la Unión Obrera Metalúrgica (UOM) para el Convenio Colectivo de Trabajo 260/75.

La pauta salarial del sector metalúrgico, con vigencia formal hasta el 31 de marzo 2027, fija la evolución de los haberes mediante una combinación de ajustes en el piso garantizado, el valor de la hora de trabajo y la liquidación de sumas extraordinarias no remunerativas destinadas a apuntalar el poder adquisitivo en los talleres y plantas fabriles.

Ingreso Mínimo Global de Referencia de la UOM: cuál es el piso salarial en septiembre 2026

Uno de los pilares del acuerdo paritario de la Unión Obrera Metalúrgica (UOM) es la actualización del Ingreso Mínimo Global de Referencia (IMGR): este concepto actúa como una garantía de piso salarial, que ningún operario de jornada completa puede percibir por debajo. Estos son:

Piso de septiembre 2026 : se ubica en $1.131.201 mensuales, tras haber registrado un valor de $1.117.862 en agosto.

: se ubica en $1.131.201 mensuales, tras haber registrado un valor de $1.117.862 en agosto. Proporcionalidad : en los casos de prestaciones bajo jornadas reducidas, el monto se liquidará de forma estrictamente proporcional a las horas trabajadas.

: en los casos de prestaciones bajo jornadas reducidas, el monto se liquidará de forma estrictamente proporcional a las horas trabajadas. Licencias : el acta convencional determina que el goce de licencias legales o convencionales no reduce el cálculo del IMGR.

: el acta convencional determina que el goce de licencias legales o convencionales no reduce el cálculo del IMGR. Trayectoria futura: el cronograma estipula incrementos sucesivos que llevarán el piso a $1.160.976 en octubre, $1.187.653 en noviembre, $1.219.153 en diciembre, $1.242.469 en enero 2027 y $1.264.080 en marzo 2027.

Valor hora para metalúrgicos de la Rama 17 y escalas del CCT 260/75

En lo que respecta a la estructura horaria para la categoría ingresante de la Rama 17, el entendimiento paritario sostiene los parámetros fijados desde agosto y marca la pauta base para el escalafón:

Valor hora ingresante : se mantiene en $4.485,97 durante septiembre 2026 , antes de dar el siguiente salto escalonado el 1° de octubre ($4.665,41).

: se mantiene en $4.485,97 durante , antes de dar el siguiente salto escalonado el 1° de octubre ($4.665,41). Escala general : sobre esta referencia base se aplica el reajuste proporcional correspondiente para las distintas categorías y especializaciones técnicas contempladas en el CCT 260/75.

: sobre esta referencia base se aplica el reajuste proporcional correspondiente para las distintas categorías y especializaciones técnicas contempladas en el CCT 260/75. Proyección 2027: el valor por hora alcanzará los $4.852,02 en diciembre, $4.949,06 en enero 2027 y $5.122,28 en marzo 2027, estableciéndose una base de cálculo preventiva de $5.327,17 hacia abril 2027 si no mediara un nuevo acuerdo salarial previo.

Sumas no remunerativas y cuotas retroactivas de la UOM para septiembre 2026

La liquidación de haberes de septiembre 2026 cuenta con un impacto significativo, a través de conceptos extraordinarios no remunerativos que se incorporarán de forma progresiva a los básicos: