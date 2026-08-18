La interna por 2027: Karina Milei se aparta de los Caputo y quiere negociar más cerca de las elecciones

La estrategia electoral de Javier Milei quedó atravesada por una diferencia dentro del Gobierno: mientras Luis Caputo y Santiago Caputo plantean avanzar con acuerdos políticos para mejorar las expectativas hacia 2027, Karina Milei y los hermanos Lule y Martín Menem prefieren postergar las definiciones hasta el próximo año.

La discusión se produce en un contexto de menor respaldo electoral al Presidente y de preocupación oficial por el impacto que tiene la situación macroeconómica en los ingresos. Según publicó Clarín, el sector de los Caputo considera que un entendimiento con gobernadores podría aportar previsibilidad política y favorecer la confianza económica.

La estrategia de Karina Milei para negociar con gobernadores en 2027

El planteo de Luis Caputo y Santiago Caputo parte de una preocupación por el escenario de 2027. Según esa mirada, la posibilidad de un regreso del kirchnerismo al poder mantiene la incertidumbre sobre la economía y dificulta una mejora en las expectativas de los mercados.

La propuesta también había sido planteada antes de las elecciones legislativas de 2025, cuando distintos sectores del Gobierno reclamaban avanzar con acuerdos políticos. La derrota libertaria en las elecciones bonaerenses de septiembre profundizó entonces las dudas sobre el rumbo oficial.

Javier Milei y Luis Caputo. Foto: Gentileza.

Sin embargo, el triunfo de LLA en buena parte del país, incluida la provincia de Buenos Aires, fortaleció la posición de Karina Milei y los Menem, responsables de una estrategia que priorizó consolidar el sello libertario.

Desde ese espacio consideran que la experiencia de 2025 permite sostener el mismo esquema. «Si el año pasado, con una situación económica mucho más inestable y sin reservas, con sólo 30 diputados y menos de 10 senadores en el Congreso, con la oposición rechazándonos los vetos en Congreso, nos fue bien, ¿por qué ahora tendríamos que cambiar?», señaló una fuente cercana a Karina a Clarín.

El oficialismo analiza acuerdos puntuales con gobernadores aliados

Aunque la estrategia general apunta a postergar las negociaciones, en el oficialismo reconocen que habrá excepciones. La idea es evaluar acuerdos en provincias donde la candidatura de un dirigente libertario pueda favorecer electoralmente a sectores opositores al Gobierno.

Ese criterio podría alcanzar a gobernadores peronistas, pero también a mandatarios del PRO y la UCR. En esos casos, el oficialismo podría respaldar al gobernador aliado a cambio de incorporar dirigentes de La Libertad Avanza en posiciones competitivas de las listas para el Congreso.

La Ciudad de Buenos Aires aparece como un caso particular dentro de ese esquema. El acercamiento entre el PRO y el Gobierno abrió la posibilidad de un entendimiento que permita al macrismo conservar espacios en el distrito, mientras el oficialismo busca evitar una competencia que pueda afectar sus intereses nacionales.

Al mismo tiempo, la posible candidatura presidencial de Mauricio Macri en 2027 constituye otro de los factores que condicionan las conversaciones entre ambos espacios.

Milei mantiene su rechazo a medidas económicas con fines electorales

La búsqueda de acuerdos políticos no implicaría, al menos por ahora, una flexibilización del programa económico. Un funcionario que mantiene diálogo habitual con el Presidente descartó medidas específicas para determinados sectores y sostuvo que Milei no modificará su posición para obtener respaldo electoral.

El ministro de Economía mantiene una postura similar cuando se consulta por eventuales medidas para aliviar la situación de sectores afectados por la coyuntura. Dentro del Gobierno interpretan que el Presidente no está dispuesto a modificar el rumbo económico en función del calendario electoral.

La definición también alcanza a las pequeñas y medianas empresas y a posibles medidas de asistencia. La línea oficial es mantener el esquema económico y evitar políticas de estímulo que impliquen un cambio respecto del programa aplicado desde el inicio de la gestión.