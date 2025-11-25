Estudiantes presentará su descargo a la AFA luego del «espaldazo» a Rosario Central

Estudiantes deberá presentar hoy su descargo por el pasillo de espaldas que realizó antes del partido frente a Rosario Central. La AFA abrió un expediente contra el Pincha y podrían recibir una sanción los futbolistas que participaron del “espaldazo”.

Según el Boletín N° 6793 Bis, los jugadores involucrados son los once titulares y un suplente: Fernando Muslera, Román Gomez, Santiago Núñez, Leandro González Pires, Santiago Arzamendia, Cristian Medina, Mikel Amondarain, Ezequiel Piovi, Edwuin Cetré, Facundo Farías y Tiago Palacios. El otro con posibilidades es Lucas Alario, que a pesar de que no formó parte del pasillo le comunicó a Fatu Broun y Ángel Di Maria en el túnel antes de salir a la cancha lo que ocurriría.

El Boletín 6625 establece que “quienes integren el pasillo deberán permanecer en su lugar, mirando a los jugadores que transitan, sin realizar movimientos o conductas que alteren el desarrollo normal del protocolo”. Sin embargo, surgieron sospechas sobre una posible modificación del documento con el fin de perjudicar a Estudiantes. Esto se debe a que circularon visualizaciones de resoluciones del Comité Ejecutivo con fecha del 12 de febrero de 2025, pero cuyo archivo PDF habría sido creado y modificado el domingo pasado, a las 19.21, apenas finalizado el encuentro en Rosario.

La defensa de la AFA

En un comunicado de prensa la AFA sostuvo:

No obstante, el Boletín 6661 citado por la Asociación no se encuentra disponible en la web oficial de la AFA.

Estudiantes apelaría la sanción de Guido Carrillo

Por otra parte, el club analiza apelar la sanción a Guido Carrillo. El delantero fue expulsado en la fecha 15 del Torneo Clausura ante Tigre y recibió cuatro partidos de suspensión. Ya cumplió dos (frente a Argentinos Juniors por la fecha 16 y ante Rosario Central el pasado domingo) y Estudiantes solicitaría que le reduzcan la pena para que pueda estar disponible ante Central Córdoba en los cuartos de final.