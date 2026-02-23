Etcheverry es el séptimo argentino que logra ganar un torneo ATP 500: así quedó el listado

Con su resonante título en Río de Janeiro, Tomás Etcheverry no solo rompió la racha de finales perdidas, sino que se sentó en la mesa de los pocos privilegiados argentinos que han conquistado un torneo de categoría ATP 500. Desde que se instauró el sistema de categorías actual en 2009, ganar un certamen con este puntaje se ha vuelto una tarea sumamente difícil debido a que suelen atraer a los mejores del mundo.

El tenista de La Plata se transformó en el séptimo jugador argentino que logra este tipo de torneos y se unió a Juan Martín Del Potro, Leonardo Mayer, Juan Mónaco, Diego Schwartzman, David Nalbandian y Sebastián Báez.

Del Potro no solo es el que más tiene, sino que en 2013 ganó cuatro de sus siete títulos 500, una tremenda regularidad. Como es lógico, la mayoría de estos logros (Mayer, Mónaco, Schwartzman, Báez y ahora Etcheverry) se dieron en polvo de ladrillo, reafirmando el ADN de la Legión. Para Etcheverry, esto significa un impulso enorme en el ranking (quedó 33º), ya que estos torneos otorgan el doble de puntos que los ATP 250 al campeón.

Objetivo cumplido para Tomás, que ganó dos partidos en un día. (AP)

Aunque parezca increíble, figuras como Guillermo Coria o Gastón Gaudio ganaron torneos equivalentes a «Series Gold», pero fue antes de la reestructuración del circuito en 2009, por lo que técnicamente entran en otra estadística histórica.

El listado de argentinos campeones en ATP 500

7 – Juan Martín Del Potro: Washington (2008, 2013), Basilea (2012, 2013), Rotterdam (2013), Tokio (2013), Acapulco (2018)

2 – Leonardo Mayer: Hamburgo (2014, 2017)

2 – Sebastián Báez: Río de Janeiro (2024, 2025)

1 – Juan Mónaco: Hamburgo (2012)

1 – David Nalbandian: Washington (2010)

1 – Diego Schwartzman: Río de Janeiro (2018)

1 – Tomás Etcheverry: Río de Janeiro (2026)