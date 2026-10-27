Facundo Aldrighetti, la esperanza regional del TC2000 en General Roca: «Ojalá pueda lucirme ante mi gente»

En él estarán depositadas las fichas durante el fin de semana. Una sensación que Facundo Aldrighetti no experimenta en ningún otro circuito del calendario nacional del TC2000.

La llegada al Autódromo Ciudad de General Roca representa para el piloto de Villa Regina la chance de correr en “casa” y defender sus colores. Indudablemente, al margen de los resultados deportivos, una experiencia especial por donde se la mire.

Máxime considerando que Facu tendrá doble actividad durante la programación. Además de acelerar la Honda ZR-V del equipo oficial en TC2000, también será de la partida con el Chevrolet Cruze del Halcón Motorsport en Top Race V6, donde tendrá el privilegio de lucir el “1” conseguido en 2025.

“La idea obviamente es funcionar bien y ser protagonista en las dos categorías. Sabemos que no peleamos por nada en ninguno de los campeonatos, así que tendremos que ir por un buen resultado para toda la gente que irá al autódromo a apoyar. Y ni hablar para lo personal, me vendría muy bien hacer las cosas bien cerca de casa”, comentó Facu en diálogo con Río Negro.

Aprovechando la ocasión, Aldrighetti retornará al TRV6 y desdoblará su conducción desde el mismo sábado, algo que ya experimentó en el pasado y que, según nos cuenta, no altera su desempeño durante el fin de semana.

“Desde el año pasado venimos con doble actividad, así que ya esa gimnasia al volante y el entrenamiento la tengo aceitada. Obviamente que son dos chances de poder rendir bien ante mi público y eso genera mayor expectativa. Ojalá se pueda tener un buen funcionamiento y lucirme ante mi gente”, expresó.

Y recalcó: “Espero que el autódromo se llene. Mucha gente me pidió entradas en estos días y, por lo que pude saber, se vendió mucho en la previa. Va a ser una fiesta seguramente”.

Presente y futuro

A tres fechas para el banderazo a cuadros final del campeonato argentino 2026, Aldrighetti todavía ostenta chances matemáticas de pintar el “1”. Aunque la cosa está por demás difícil, dado que se encuentra a 96 puntos del bonaerense Matías Rossi (Toyota Corolla), puntero del certamen.

El reginense, que viene de arribar 8° en la pasada competencia de Toay (en la carrera de agosto marcó la Pole Position), fue autocrítico sobre su temporada y los resultados obtenidos.

“El balance del campeonato es regular. No viene siendo un gran año en lo personal, ya que tuve mucha irregularidad en los resultados. Pero con el equipo siempre estamos trabajando para poder revertirlo”, explicó el piloto.

El reginense también se dará el gusto de lucir el «1» en el Top Race.

¿A qué se debió esa inconsistencia? “Más que nada a mucha mala suerte. En varias carreras que veníamos para andar adelante, circunstancias de carrera me privaron de estar más prendido en los puestos de vanguardia. Son fierros y a veces son ingratos. Pero trabajaremos más de la cuenta con el equipo para dejar eso atrás y pelear bien adelante”, argumentó el piloto, que integra la escuadra oficial Honda desde esta temporada.

Aunque continúa enfocado en lo que resta de 2026, Facu de a poco comienza a diagramar su futuro deportivo y el próximo campeonato.

La intención del reginense es continuar en la divisional más tecnológica de Argentina, que, como declaró horas atrás Diego Levy, seguirá trabajando en mejorar los conjuntos mecánicos y renovar el parque de las SUV; autos que, particularmente, son del agrado del volante regional.

“Por ahora no hablé nada con Honda sobre el futuro, pero la idea es seguir en la misma estructura y ver si podemos mejorar un poco en el verano, durante la pretemporada. Tal vez nos faltó un poco de tiempo de desarrollo en la previa, por eso la idea es cerrar cuanto antes e iniciar los trabajos lo más pronto posible durante el verano”, cerró.