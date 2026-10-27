María O’Donnell contó que se puso de novia y sorprendió a todos al aire: “Estoy muy bien, muy contenta” 

María O’Donnell no suele hablar de su vida privada. Sin embargo, este martes hizo una excepción y sorprendió con un anuncio: está de novia.

En diálogo con Sebastián Wainraich al aire de Vuelta y media (Urbana Play), la periodista se mostró feliz por haber ganado recientemente el Martín Fierro de Oro por su labor en radio. Sin embargo, también hubo tiempo para hablar sobre el amor.

Al final de la charla, el conductor le preguntó con picardía: “Vos estás bien del corazón, ¿no María?”. “Estoy muy bien, estoy muy bien. Muy bien, sí, sí, sí. Muy contenta”, respondió sin vueltas.

“¿Querés ampliar o lo dejamos acá?”, insistió el periodista. Entre risas, O’Donnell le hizo un reclamo y terminó prendiéndose al juego: “Sos peor que… Tengo un novio”.

“¿Estás de novia, María? No sabía nada. ¡Qué bien!“, comentó cómplice el conductor. Y siguió: “Qué linda risa. Qué alegría. María O’Donnell está de novia. Es la noticia que esperaba todo el país”.

Luego, la entrevistada contó algunos detalles de su flamante pareja y dejó en claro que no se trata de una figura pública. “No es político. Nunca en la vida… No es periodista. Es diseñador gráfico”, indicó.

“No sé por qué se pregunta como si no supiera. O sea, es mucha trampa la que está haciendo. Está usando la información que tiene conmigo”, cerró divertida.

Qué dijo María O’ Donell cuando ganó el Martín Fierro de Oro

El miércoles 21 de octubre, María O’Donnell fue la gran ganadora de los Martín Fierro de Radio. No solo se llevó el premio a Mejor labor periodística femenina sino que recibió el reconocimiento más importante: la estatuilla de oro.

“Nuestro programa lleva más de 10 años. Amamos la radio, cuidamos las palabras y cuidamos las formas en un momento en el que la palabra y el periodismo están muy maltratados; nosotros lo hacemos con amor y con cuidado”, destacó la comunicadora al recibir el reconocimiento por su trabajo al frente de De acá en más (Urbana Play).

Luego, agradeció a todo su equipo y a los oyentes: “La radio todavía es un ámbito de intimidad. Somos muchos, pero hay una conversación y hay confianza. Nos eligen y eso nos mantiene vigentes”.