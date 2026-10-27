El Gobierno negó haber colaborado en la salida de Flávio Bolsonaro de Brasil

El Gobierno de Javier Milei negó haber participado en la salida de Flávio Bolsonaro de Brasil, luego de que el excandidato presidencial perdiera el balotaje del domingo frente a Luiz Inácio Lula da Silva y viajara a Estados Unidos en medio de cuestionamientos judiciales.

La Casa Rosada negó tener vínculos con la salida de Bolsonaro

“No tenemos nada que ver”, afirmaron fuentes oficiales a La Nación. Además, desde la Casa Rosada señalaron que no tienen constancia de que el senador haya ingresado a la Argentina antes de partir hacia territorio estadounidense.

Las versiones sobre una posible escala en el país surgieron después de que el diario Folha de Sao Paulo informara que la administración de Donald Trump habría intervenido en el traslado de Bolsonaro, su esposa Fernanda y sus dos hijas, y que Estados Unidos podría concederle asilo político.

La Dirección Nacional de Migraciones aseguró que no registró el ingreso del dirigente brasileño. También informó que, tras los rumores sobre un avión privado en el aeropuerto de Puerto Iguazú, se controló la documentación de la empresa y la tripulación, sin detectar un plan de vuelo que incluyera a la familia Bolsonaro.

La controversia creció porque Flávio tenía restringida la salida de Brasil por una orden del juez del Supremo Tribunal Federal, Alexandre de Moraes, en el marco de una causa por presunto lavado de dinero.

Desde la oposición argentina reclamaron explicaciones. La senadora kirchnerista Juliana Di Tullio pidió aclarar si el dirigente utilizó territorio nacional para escapar, mientras que el diputado socialista Esteban Paulón presentó un pedido de informes ante Migraciones y otras autoridades.