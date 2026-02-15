FADEP, Atlético Escobar, Defensores de Vilelas y Tucumán Central ascendieron al Federal A

Este domingo se disputaron las finales del Regional Amateur. Luego de cuatro meses donde participaron 332 equipos de todo el país, se conocieron los cuatro ascensos al Federal A 2026.

En San Luis, FADEP ascendió al Federal A luego de un polémico triunfo sobre La Amistad de Cipolletti. Novelli, juez principal del encuentro, cobró dos penales insólitos para el equipo mendocino que le permitieron lograr el máximo objetivo en una final manchada por el pésimo arbitraje.

"FADEP":

Por los comentarios sobre el arbitraje de Diego Novelli en la definición para ascender al #FederalA pic.twitter.com/wn3y52ySTO — ¿Por qué es tendencia? (@porquetendencia) February 15, 2026

En Pergamino, Atlético Escobar logró el ascenso luego de vencer por 1-0 a Ferro de General Pico. El único gol del partido lo anotó Nahuel Barreto. La polémica también se hizo presente: el árbitro Rekers no cobró un claro penal al equipo pampeano, que podría haber igualado el encuentro.

En una final apasionante disputada en Santiago del Estero, Defensores de Vilelas derrotó a Juventud Unida de Gualeguaychú. Luego del 1-1 en el tiempo reglamentario, el equipo de Chaco venció al club entrerriano por 7-6 en los penales.

Otro duelo que fue a los penales fue el de Tucumán Central frente a General Paz Juniors de Córdoba, que se vieron las caras en San Fernando del Valle de Catamarca. Tras el 1-1, los norteños fueron más efectivos desde los 12 pasos y firmaron su primer ascenso al Federal A.

De esta forma, ya se conocen los 37 equipos que disputarán el Federal A en 2026. En los próximos días, se espera que el Consejo Federal informe las zonas y el formato de disputa de esta temporada, que se espera que sea el mismo de 2025.

Los equipos participantes del Federal 2026