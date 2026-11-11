Fechas confirmadas para los octavos de final del torneo Clausura: cuándo juegan River y Boca

River viene de derrotar a Aldosivi en el Minella, mientras que Boca se consagró campeón de la Liga tras vencer agónicamente a Defensa y Justicia. (Fotos: Clarín Fotografía)

La Liga Profesional de Fútbol dio a conocer el cronograma de los octavos de final del torneo Clausura, con días y horarios definidos para los ocho partidos. Los encuentros comenzarán el viernes 20 y se extenderán hasta el miércoles 25 de noviembre.

A pesar de que prefería jugar el viernes, River recibirá a Lanús el domingo 22, desde las 19, en el Monumental. El Millonario terminó cuarto en la zona B y se medirá con el Granate, que finalizó quinto en la zona A.

Boca, por su parte, tendrá que esperar hasta el miércoles 25 para jugar su partido ante Independiente Rivadavia. El encuentro se disputará desde las 21 en la Bombonera y será el último de los octavos de final. La programación responde a que el sábado 21 el Xeneize disputará la final de la Copa Sudamericana ante Atlético Mineiro, en Barranquilla.

La actividad comenzará el viernes 20 con el cruce entre Vélez y Belgrano, mientras que el sábado habrá otros dos partidos. El domingo se jugarán tres encuentros, incluido el de River, y el lunes se disputará Gimnasia de La Plata-Newell’s.

El fixture de los octavos de final

Viernes 20 de noviembre

20.00: Vélez (3A) – Belgrano (6B).

Sábado 21 de noviembre

15.00: Defensa y Justicia (4A) – Barracas Central (5B).

17.00: Argentinos (2B) – Independiente (7A).

Domingo 22 de noviembre

16.00: Rosario Central (1B) – Gimnasia de Mendoza (8A).

19.00: River (4B) – Lanús (5A).

22.00: Instituto (1A) – Huracán (8B).

Lunes 23 de noviembre

17.00: Gimnasia de La Plata (3B) – Newell’s (6A).

Miércoles 25 de noviembre