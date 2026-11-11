De la ciencia al mercado: tres startups argentinas cuentan cómo lograron crecer y llegar al mundo

Una tecnología que mejora la polinización de los cultivos, un desarrollo que busca reducir las pérdidas de frutas después de la cosecha y una enzima obtenida a partir de microorganismos antárticos con aplicaciones en la industria cosmética. Son tres proyectos diferentes, pero tienen algo en común: nacieron del conocimiento científico y enfrentaron el desafío de convertirse en empresas capaces de llevar sus desarrollos al mercado.

Las experiencias de Beeflow, NAT4BIO y Antarka fueron protagonistas de una de las mesas de BioArgentina 2026, el encuentro organizado por la Cámara Argentina de Biotecnología (CAB) en Bariloche. Bajo el título “El salto: cuando una startup llega al mercado”, el panel reunió a Matías Viel, fundador de Beeflow; Joaquín “Joaco” Fisch, de NAT4BIO; y Stefano Valdesolo, de Antarka. La conversación fue moderada por Matías Peire, de GRIDX, una compañía que crea e invierte en empresas de base científica.

Durante el intercambio, los emprendedores compartieron sus experiencias: las dificultades que encontraron para transformar una investigación en un producto comercial, convencer a grandes compañías de adoptar nuevas tecnologías y conseguir financiamiento para crecer.

Beeflow: de investigar la polinización a trabajar con grandes productores del mundo

Matías Viel contó cómo Beeflow pasó de desarrollar una tecnología basada en el comportamiento de las abejas a trabajar con grandes compañías agrícolas internacionales. La empresa se especializa en mejorar la polinización de cultivos, principalmente frutales como arándanos, almendros, manzanas, uvas e higos. Su propuesta parte de comprender qué ocurre durante el proceso reproductivo de las plantas y cómo optimizar el trabajo de las abejas para aumentar la producción.

Viel explicó que uno de los mayores desafíos fue entender las necesidades de los productores y demostrar que la polinización podía convertirse en una herramienta para mejorar los rendimientos. “Nosotros hemos visto entre un 10 y un 40% más de productividad manejando la polinización distinto”, aseguró.

El emprendedor destacó que parte del conocimiento científico que permitió desarrollar la empresa está vinculado con investigadores de Bariloche como Agustín Sáez, Marcelo Aizen y Lucas Garibaldi.

Sin embargo, señaló que contar con una base científica sólida no era suficiente para construir una empresa. “Entendimos que la ciencia no alcanzaba para desarrollar una compañía líder y que teníamos que entender las necesidades del mercado, entender las necesidades de nuestros clientes para poder desarrollar una solución”, expresó.

Uno de los ejemplos que compartió fue la relación comercial que Beeflow construyó con Agrovisión, una importante compañía internacional dedicada a la producción de arándanos. El contacto comenzó hace aproximadamente cinco años, cuando el director ejecutivo de la empresa le escribió por LinkedIn para conocer su proyecto.

Después de una primera experiencia en 50 hectáreas de un campo de Perú, la superficie de trabajo fue creciendo. Actualmente, Beeflow maneja miles de hectáreas para ese cliente y opera con la compañía en Estados Unidos, México, Perú y Chile, aseguró.

Durante su participación en Bariloche, también contó que habían recibido la confirmación para comenzar a trabajar en campos de Marruecos y Egipto, mientras avanzaban con operaciones en el sur de España. “Esto demuestra que primero hay que mantener el LinkedIn más o menos ordenado, porque capaz que te caiga un mensaje así”, comentó ante el público.

Más allá de la anécdota, Viel destacó la importancia de demostrar resultados para sostener las relaciones comerciales. “Desde Argentina la ciencia puede transformarse en soluciones reales que impacten en todo el mundo”, afirmó.

NAT4BIO: «es clave cómo el producto funciona en el campo, no en el laboratorio»

La experiencia de NAT4BIO, presentada por Joaquín Fisch, mostró otro de los desafíos que enfrentan las startups científicas: adaptar una tecnología a las condiciones reales de producción. La empresa desarrolla soluciones biotecnológicas para la conservación de frutas después de la cosecha.

Fisch contó que uno de los primeros errores fue comenzar con una solución científica sin comprender completamente las necesidades de los clientes. “Durante muchos años hicimos el garrafal error de cualquier emprendedor, que es poner el carro delante del caballo o poner la solución adelante del problema”, reconoció.

El primer desarrollo consistía en un hidrogel enriquecido con microorganismos para el control biológico de patógenos. Aunque la tecnología mostraba resultados prometedores en el laboratorio, su aplicación presentaba dificultades para las plantas de empaque, que procesan decenas de toneladas de fruta por hora.

En 2022 realizaron una prueba con la empresa San Miguel. Los resultados marcaron un punto de inflexión. En condiciones de laboratorio, el producto había alcanzado una eficacia del 95% en el control de patógenos. Pero al probarlo en una planta de empaque, la eficacia cayó al 5%. “Era igual que el agua, virtualmente no ponerle nada”, recordó. La experiencia los llevó a modificar el desarrollo y trabajar más estrechamente con la industria. “Si vamos a hacer un producto como este, sí o sí tenemos que trabajar todo el tiempo con la industria. La verdad la canta cómo el producto funciona en el campo, no en el laboratorio”, sostuvo.

El camino tampoco estuvo libre de dificultades regulatorias. La empresa trabajó inicialmente en un recubrimiento con un biofungicida, pero encontró restricciones para su utilización en distintos mercados internacionales.

En 2024 decidieron modificar la estrategia y concentrarse en una formulación capaz de mejorar la eficacia de productos que ya se utilizan en la industria. Ese cambio les permitió avanzar con nuevas pruebas comerciales. Fisch contó que entre 2024 y 2025 pasaron de producir 4.000 a 22.000 litros para ensayos piloto.

El crecimiento también presentó problemas logísticos. En una oportunidad, un pedido de gran volumen los obligó a traer insumos desde China por transporte aéreo, con un costo que consumió el margen económico previsto para ese año. La decisión, explicó, estuvo vinculada con la necesidad de cumplir con el cliente y demostrar que la tecnología podía funcionar en condiciones industriales.

Antarka: una enzima antártica y el desafío de llegar a la industria cosmética

Stefano Valdesolo compartió la experiencia de Antarka, una startup que trabaja con microorganismos provenientes de la Antártida para desarrollar ingredientes con aplicaciones en la industria cosmética.

Uno de sus principales desafíos fue demostrar que una enzima podía atravesar la piel, algo que inicialmente generaba escepticismo entre las grandes compañías del sector. Valdesolo relató que una empresa internacional les había señalado que el desarrollo no era viable desde el punto de vista biológico.

Sin embargo, cuando lograron demostrar la capacidad de penetración de la enzima mediante ensayos experimentales, cambió la relación con las compañías interesadas. “Cuando logramos demostrar eso, la conversación cambió completamente y empezó algo que era para nosotros también muy distinto, que era en vez de ir a buscarlo nos empezaron a ir a buscar”, explicó.

Uno de los principales interesados fue Natura, que se convirtió en inversor de la compañía. El vínculo abrió una negociación sobre las condiciones comerciales y la posibilidad de otorgar exclusividad sobre la tecnología. Valdesolo explicó que la empresa buscaba llegar a la mayor cantidad posible de productos y mercados, por lo que las condiciones de exclusividad representaban un desafío para su modelo de negocio.

“Ahí se genera un montón de tensiones y de discusiones de legales, de contratos”, relató. Según contó, después de varios meses de negociaciones lograron avanzar en el acuerdo y la empresa ya comenzó a facturar con Natura, mientras se prepara para el lanzamiento comercial.

El emprendedor también explicó que introducir una tecnología nueva requiere enseñar a las empresas cómo utilizarla. En el caso de las enzimas, uno de los problemas es que pueden perder su actividad cuando se las somete a temperaturas elevadas durante los procesos de formulación.

“No miramos a todas las tecnologías con la misma vara y ahí empieza otro desafío que es enseñarle a la industria cómo algo innovador tiene que ser formulado, tiene que ser trabajado”, señaló.

Antarka también trabaja en la investigación de otros microorganismos antárticos con el objetivo de identificar nuevos compuestos que puedan convertirse en productos comerciales.

Conseguir inversiones para competir en el mundo

Otro de los temas centrales del panel fue el acceso al financiamiento. Los tres emprendedores compartieron sus experiencias con fondos de inversión y aceleradoras internacionales, especialmente en Estados Unidos.

Viel explicó que Beeflow nació con una perspectiva global y que desde el comienzo consideraron necesario buscar capital fuera de Argentina. “Pensamos Beeflow siempre con una perspectiva global desde el día uno y sabíamos que teníamos que salir a buscar el capital afuera de Argentina para poder cumplir nuestro sueño de ser la empresa número uno de polinización en el mundo”, afirmó.

La compañía participó en 2017 de IndieBio, una aceleradora especializada en biotecnología en San Francisco. Según Viel, la experiencia les permitió vincularse con otros emprendedores, aprender de sus errores y avanzar en el desarrollo de la empresa.

También destacó que, además del dinero, buscó inversores capaces de aportar conocimientos y acompañamiento. “Siempre busqué vincularme con gente que más allá del capital pusiera tiempo, ganas de ayudarme a ser mejor emprendedor, mejor empresario, ayudarme a crecer y a cumplir nuestra misión y propósito en este mundo”, expresó.

Fisch, por su parte, contó que NAT4BIO atravesó un escenario más complejo cuando buscó nuevas inversiones después de 2022, en un contexto de retracción del financiamiento para startups. La empresa recibió acompañamiento de BID Lab y posteriormente incorporó nuevos inversores vinculados con la industria agroalimentaria.

Valdesolo también destacó la importancia del capital de riesgo para una compañía que busca desarrollar tecnologías novedosas y comercializarlas a escala internacional. Para Antarka, explicó, ese tipo de financiamiento permitió asumir los riesgos técnicos y comerciales de introducir una tecnología que todavía no tenía antecedentes consolidados en el mercado.

El desafío de transformar la ciencia en empresas

En el cierre del panel, Matías Peire retomó las experiencias de los tres emprendedores y destacó las dificultades que implica construir una compañía a partir del conocimiento científico.

El representante de GRIDX señaló que emprender requiere una decisión que va más allá de desarrollar una tecnología o conseguir una inversión.

“Emprender no tiene sentido. No lo hagan, salvo que no puedan dejar de hacerlo”, comentó al recordar una frase que suelen compartir con los emprendedores que ingresan a GRIDX.

Para Peire, los tres casos reflejan proyectos que buscan transformar industrias y desarrollar soluciones a gran escala. Las experiencias presentadas en BioArgentina 2026 mostraron distintos caminos para llegar al mercado: desde una tecnología que mejora la polinización de los cultivos hasta una formulación para conservar frutas y una enzima antártica destinada a la industria cosmética.

En los tres casos, los protagonistas coincidieron en la importancia de vincular el conocimiento científico con las necesidades concretas de las empresas y de encontrar inversores que acompañen procesos de desarrollo que pueden extenderse durante varios años.