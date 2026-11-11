El Tesoro renovó el 84% de los vencimientos de deuda y dejó pesos en el mercado

El Ministerio de Economía no logró renovar la totalidad de los vencimientos de deuda de esta semana y dejó pesos en circulación.

El Ministerio de Economía no logró renovar la totalidad de los vencimientos de deuda de esta semana y dejó pesos en circulación. En la primera licitación de noviembre, el Tesoro adjudicó $8,87 billones frente a compromisos por $10,6 billones, lo que representó un nivel de renovación cercano al 84%.

De esta manera, quedaron alrededor de $1,7 billones que deberán ser pagados y volverán al mercado, salvo que el Banco Central intervenga para absorber esa liquidez. Se trató de la primera licitación expansiva desde agosto, en un contexto de presiones sobre las tasas de interés y los bonos de corto plazo en pesos.

El Gobierno había ofrecido cinco instrumentos con distintas alternativas de inversión: bonos en pesos a tasa fija, ajustables por CER, a tasa variable y dólar linked. Cuatro de los cinco títulos tienen vencimientos en 2027, antes de las elecciones.

Desde el Ministerio de Economía señalaron que el resultado representó un rollover del 103,07%, aunque ese cálculo excluyó los vencimientos de los bonos TX26 y TX28 correspondientes a la fecha de la licitación.

Sin embargo, los analistas del mercado utilizaron una base de cálculo más amplia y estimaron que la renovación fue menor. Valentín Gómez García, de Adcap, indicó que el Tesoro adjudicó $8,9 billones frente a vencimientos por $10,6 billones, con un rollover del 84% —o del 103% si se excluyen los títulos mencionados—. Según su análisis, la operación implicará una inyección neta de $1,7 billones.

Por su parte, Fernando Marull estimó que el nivel de renovación habría sido del 82%, por lo que el Gobierno habría dejado cerca de $2 billones de liquidez en el mercado.

Un cambio en la estrategia de absorción de pesos

Hasta ahora, el Tesoro venía renovando más del 100% de los vencimientos para retirar pesos de circulación y evitar una mayor liquidez en la economía. El resultado de esta subasta podría representar una flexibilización de esa estrategia, conocida como la «aspiradora» de pesos.

«Tiene algo de lógica dejar algo de pesos sueltos. Si tomás los pagos de TX26 y TX28, el rollover nos da 84%, o sea, quedan pesos a priori en la calle. Es una señal para aflojar un poco las tasas», señaló Pedro Siaba Serrate, jefe de estrategia de PPI.

En las últimas semanas, distintos analistas habían cuestionado la política de financiamiento del Ministerio de Economía por renovar más del 100% de los vencimientos. Entre ellos estuvo Ricardo Arriazu, quien advirtió sobre el efecto de esa estrategia en la liquidez de la economía.

En un informe reciente, la consultora Quantum Finanzas también señaló que el Banco Central continúa controlando la oferta de base monetaria con la ayuda del Tesoro, que coloca títulos con condiciones atractivas para el mercado y renueva más del 100% de sus vencimientos.

Antes de la licitación, la tasa de caución alcanzó un máximo intradiario del 28,4%. Martín de la Fuente, analista de Bavsa, explicó que los pesos que no absorbió el Tesoro tendrán efecto monetario el viernes, cuando se concrete la liquidación de la operación.

Según el especialista, la intención sería que la tasa de fondeo, tanto en cauciones como en operaciones de pase, vuelva a ubicarse en torno al 20% o 21%.

Qué bonos concentraron la demanda

La mayor parte de la colocación se concentró en instrumentos con vencimientos entre enero y junio de 2027. El título que recibió más ofertas fue una nueva letra ajustada por la tasa TAMAR, que captó $3,51 billones, cerca del 40% del monto total adjudicado.

De acuerdo con Suramericana Visión, ese instrumento vence el 30 de abril de 2027 y ofrece una tasa efectiva mensual de 2,2 puntos porcentuales, por encima del sendero de inflación esperado para los próximos seis meses, estimado en un promedio del 1,8%.

Desde Bavsa señalaron que se trata de un título atractivo para los bancos como alternativa para realizar operaciones de carry trade.

El próximo vencimiento será de $29,6 billones

El principal desafío para el Tesoro llegará con la próxima licitación, prevista para el jueves de la semana que viene. En esa oportunidad deberá afrontar vencimientos por unos $29,6 billones, una cifra considerablemente superior a la de la operación de esta semana.

La subasta se realizó en una jornada de actividad reducida en los mercados por el feriado en Estados Unidos. El riesgo país se mantuvo sin variaciones operativas en 852 puntos básicos. Durante las últimas semanas, el indicador de JP Morgan había superado primero los 800 puntos y luego los 900.

En ese contexto, Morgan Stanley sostuvo esta semana que el castigo que recibió la Argentina en los mercados había sido exagerado.

Por otra parte, el Banco Central compró más de US$29 millones en el mercado de cambios durante este miércoles, mientras que el dólar mayorista cerró a $1.544.