El programa Enfocar ya entregó 8 mil anteojos en Roca: «Es una solución para los vecinos»

El gobernador y la intendenta fueron parte de la entrega de anteojos de este miércoles. Foto: Alma Terzibachian.

El programa provincial Enfocar continúa su recorrido por Roca y ya superó los 8.000 anteojos entregados en la ciudad. Este miércoles, el gobernador Alberto Weretilneck y el ministro de Desarrollo Humano, Juan Pablo Muena, estuvieron en la ESRN 116 de Barrio Nuevo, donde se desarrolla el operativo de atención visual.

Durante la recorrida, las autoridades destacaron la convocatoria de los vecinos y adelantaron que esperan alcanzar los 10.000 lentes entregados en Roca antes de finalizar la campaña, prevista hasta el 20 de noviembre.

“Estamos muy contentos con la inserción que tiene el programa, con la cantidad de usuarios que estamos teniendo y, fundamentalmente, con la solución que se les brinda a los vecinos”, expresó Weretilneck. También señaló que el acceso a la oftalmología resulta difícil para muchas familias y valoró que el operativo se traslade por distintos barrios para acercar la atención a la comunidad.

El gobernador explicó que Enfocar permite detectar problemas de visión y resolverlos mediante la entrega gratuita de anteojos. “El hecho de estar en los distintos barrios hace que el programa sea accesible. No está fijo en un lugar, sino que va recorriendo las ciudades lo más cerca posible de los vecinos”, sostuvo.

Enfocar busca llegar a 30.000 rionegrinos

Por su parte, Muena destacó que la iniciativa surgió con el objetivo de garantizar el acceso a la salud visual, especialmente para los sectores que tienen dificultades económicas para afrontar los controles y la compra de anteojos.

“Hoy el contexto socioeconómico es complejo y generalmente se relega la compra de un lente o la realización de un control oftalmológico. Hay gente que prioriza comer, tener trabajo o ayudar a sus hijos, y este programa permite que también tenga el acompañamiento del Gobierno”, explicó el ministro.

Muena recordó que la meta provincial es llegar a 30.000 personas y consideró que el objetivo podrá cumplirse e incluso superarse. Según el último balance oficial difundido el 5 de noviembre, Enfocar ya había entregado más de 24.000 anteojos en Río Negro.

El funcionario remarcó que mejorar la visión también tiene consecuencias en la vida cotidiana: permite que niños y adolescentes tengan un mejor rendimiento escolar, que los adultos mayores ganen autonomía y que las personas puedan desenvolverse con mayor seguridad en sus actividades laborales.

Enfocar es una iniciativa del Ministerio de Desarrollo Humano que recorre distintas localidades de Río Negro con controles oftalmológicos y entrega gratuita de anteojos graduados. Está destinado principalmente a niños y adolescentes de 6 a 18 años, adultos mayores de 60 y personas con discapacidad.

Las bolsas que recibió cada uno de los beneficiarios en Barrio Nuevo. Foto: Alma Terzibachian.

El operativo realiza una primera evaluación para detectar dificultades visuales. Una vez identificado el problema, se determina la graduación correspondiente y se entrega el anteojo sin costo. En los casos que requieren lentes o graduaciones especiales, los trabajos se derivan a laboratorios de Buenos Aires.

La propuesta utiliza unidades móviles equipadas con consultorios oftalmológicos y laboratorios ópticos, con el objetivo de resolver la mayor cantidad posible de casos en el lugar y evitar que los vecinos deban trasladarse a otras ciudades para acceder a la atención.