Jóvenes que buscan su lugar en la biotecnología: la industria necesita más profesionales

“Para consolidar la tecnología en Patagonia necesitamos más carreras. En este sentido, hay un proyecto para crear la Licenciatura de Biotecnología en la Universidad Nacional del Comahue”. Así lo manifestó Diego Libkind, investigador del Conicet y director de Ipatec durante la 13 edición de BioArgentina 2026 en el Sheraton Hotel Bariloche.

En relación a este planteo, Sebastián Bagó, presidente de la Cámara Argentina de Biotecnología, admitió que hoy la industria “está absorbiendo más científicos de los que produce la academia, con lo cual es muy importante que haya más formación en Biotecnología”. “La industria está mirando cómo captar ese talento”, valoró.

De hecho, la sala donde se llevó a cabo el encuentro BioArgentina 2026 estaba llena de jóvenes estudiantes. Javier Curial, del Centro Atómico Bariloche, advirtió que su presencia en el evento está vinculada a “tratar de explorar oportunidades nuevas”. “Es la primera vez que participamos de estos encuentros. Pero venimos medio siguiendo a distintas personas de este ámbito para ver cómo funciona este ecosistema”, reconoció el investigador.

Juan Ignacio, estudiante de Ingeniería en Biotecnología de la Universidad Nacional de Río Negro en Villa Regina, también se sumó al encuentro BioArgentina. “Decidimos venir para conocer experiencias, profesionales, empresas, startups, evaluar la manera de poder insertarnos dentro de la industria”, sintetizó el joven y agregó: “Las charlas son muy interesantes y siento estudiantes, todo esto nos motiva mucho”. Su compañero, Lucas, otro estudiante oriundo de General Roca, reconoció que la biotecnología “tiene tantas áreas que, aun en la formación, cuesta encontrar el camino que a uno le gustaría tomar. Cuesta más al estar estudiando, por eso, es buena la oportunidad de estos congresos”.

Foto: Chino Leiva

Juan Pablo Cevoli, coordinador regional de Vinculación Tecnológica de Conicet Patagonia Norte, valoró que este tipo de encuentros “nuclea a todas las empresas más importantes del sector biotecnológico argentino y pretende hacer un puente con el sector científico”. También destacó la posibilidad de “motorizar la transferencia tecnológica a través de empresas de base tecnológica. Por la tarde, hay una ronda de negocios: uno carga su perfil, acordás reuniones y buscás posibilidades de colaboración”.

Cevoli celebró que el encuentro se desarrolle en Bariloche ya que “es la primera vez que se hace en Patagonia. Es la primera vez que salen de la zona núcleo del país. Y Patagonia tiene bastante potencial, como dijeron los primeros expositores”.

A unos pocos metros, Fernando Aguti, otro investigador del Conicet Patagonia Norte, consideró necesario que “los investigadores salgan del laboratorio y se puedan palpar en cuestiones del día a día”. “Tenemos que defender la soberanía científica argentina que hoy está en retroceso. El Conicet ha perdido investigadores que el Estado ha tardado muchos años en formar y es algo que no hay que solayar”.