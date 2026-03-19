Úbeda evalúa cambios en Boca para recibir a Instituto: ¿Quién será el reemplazante de Ascacibar?

Boca se prepara para recibir a Instituto el próximo domingo desde las 20 por la 12° fecha del torneo Apertura. El Xeneize buscará cortar una increíble racha de cuatro empates consecutivos como local y tratará de volver al triunfo luego de dos partidos.

Para este duelo, Claudio Úbeda ya sabe que no podrá contar con Santiago Ascacibar, quien se desgarró y estará al menos tres semanas afuera de las canchas. En su lugar ingresaría Ander Herrera, que sumó minutos en Santa Fe. El Vasco volvería a la titularidad luego de más de un mes e integraría un tridente con Paredes y Delgado.

Herrera sería el reemplazante de Ascacibar ante Instituto.

En el entrenamiento de este jueves exigirán al español para evaluar si está en condiciones de ser titular. Si no ven a Herrera desde el arranque, las opciones podrían ser Williams Alarcón, Alan Velasco o Kevin Zenón.

Pero el Sifón también quiere realizar algunas modificaciones en otros sectores de la cancha. Desde el cuerpo técnico notan algunos desajustes defensivos. El lateral derecho es el puesto más preocupante, ya que Weigandt no se afianzó y Barinaga podría volver al once titular frente a la Gloria.

Otro que entra en la discusión es Marco Pelegrino. Ante el bajo nivel de Ayrton Costa en los últimos encuentros, el ex Huracán podría ser desde el inicio en La Bombonera

Las buenas noticias de la semana llegaron cuando se conoció la fecha de regreso de Milton Giménez y Exequiel Zeballos. Los futbolistas de ataque están en sus últimos días de recuperación y volverán a estar a disposición luego del parón de selecciones. Los delanteros retornarán a los entrenamientos en los días finales de marzo y podrían estar disponibles para el debut de Copa Libertadores, previsto para la primera semana de abril.

¿Qué pasó con la renovación de Zeballos?

El Changuito Zeballos es una de las máximas figuras de Boca en este 2026. El futbolista de 23 años fue una de las revelaciones en la temporada pasada y se afianzó como una de las principales cartas de ataque en el Xeneize.

Por eso, desde la dirigencia azul y oro ya están en tratativas para firmar la renovación de contrato, que finaliza a fines de este año. Según lo que se conoció en las últimas horas, a principios de abril se anunciará la extensión del contrato, ya que hay charlas positivas entre las partes y todo indica que pronto habrá un acuerdo. Cabe destacar que si no hay una renovación en los próximos meses, el santiagueño podrá negociar como libre con cualquier club desde junio.