Fernando Gago podría ser el nuevo entrenador de la U de Chile: cómo están las negociaciones

Fernando Gago viene de una mala campaña en Necaxa, donde duró poco más de cinco meses en el cargo.

La Universidad de Chile le ofreció el cargo de entrenador a Fernando Gago, quien se encuentra evaluando la propuesta antes de dar una respuesta definitiva. El equipo chileno participará en la Copa Sudamericana este año.

Según informó el periodista César Luis Merlo, el director técnico está analizando distintos escenarios de la institución y el proyecto deportivo que le presentaron desde la dirigencia del club trasandino. En las próximas horas podría haber una definición sobre si acepta o no el desafío de dirigir al conjunto azul.

El ex entrenador de Boca se encuentra actualmente sin club, tras ser destituido en noviembre de 2025 de Necaxa de México, en un ciclo que duró poco más de cinco meses.

De aceptar la propuesta, Gago sería el reemplazante de Francisco Meneghini, quien dejó su cargo a comienzos de marzo tras un irregular inicio de temporada. El entrenador argentino había asumido a fines de 2025 con la misión de encabezar el proyecto deportivo del club para 2026, pero los resultados no acompañaron y la dirigencia decidió interrumpir el ciclo tras apenas siete partidos oficiales, en los que el equipo logró solo una victoria.

En su trayectoria como entrenador, Gago dirigió a Aldosivi, Racing, Chivas, Boca y Necaxa, por lo que sería su primera experiencia en el fútbol chileno.