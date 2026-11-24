El equipo de Neuquén metió un global de 7-0 en la semi y va por el título. (Gentileza)

La Academia Ferrocarril Fútbol Club de Neuquén se clasificó a la final del torneo Regional Amateur Femenino Sub 15. Camino a la definición, dejó en el camino a Pincharratas de Bariloche y buscará el título contra la Comisión de Actividades Infantiles de Comodoro Rivadavia, en un cruce que será ida y vuelta.

El equipo neuquino jugó una semifinal perfecta, ganó en Bariloche por 3-0, con goles de Ámbar Villamayor, Franchesca Ochiodoro y Ariana Carrasco Ramos, mientras que la revancha terminó por otro categórico 4-0, en condición de local. Los tantos fueron de Carrasco Ramos, Olivia Pucheta, Mayte Sabattini y Villamayor, para el global de 7-0.

El plantel y las fechas de las finales

El plantel de Ferrocarril FC está integrado por Victoria Alonso, Martina Coliqueo, María José Silva, Franchesca Ochiodoro, Yexalen Montencino, Emma González, Zoe Attadia, Sofía Pamparana, Xiomara Barros, Alina Delgado, Ariana Carrasco Ramos, Ámbar Villamayor, Mayte Sabattini, Olivia Pucheta, Dulce Tula, Alma Salazar, Nahomi Cornejo, María Córdoba, Francina Pavez y Sol Araneda, mientras que el cuerpo técnico está compuesto por Rodrigo Canales, Maximiliano Morales, Brian Furlon, Ayelen Lagos, Daniel Díaz y Martín Canales.

Las chicas nueuquinas van por la gloria en el Regional.

La primera final se disputará este sábado 28 de noviembre en la cancha de la CAI de Comodoro Rivadavia, mientras que la revancha está prevista para el 5 de diciembre en tierra neuquina.