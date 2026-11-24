La final de la Liga Deportiva Confluencia entre Deportivo Roca y Atlético Regina tuvo todos los condimentos para ser una verdadera fiesta del fútbol regional. Sin embargo, la mayor parte de las miradas terminó puesta en la polémica actuación de la terna arbitral que encabezó Emilio Cubría.

El Naranja y el Albo hicieron una gran campaña a lo largo del año. En el Apertura se disputaron el título hasta la última fecha (la 13), que quedó en manos del conjunto reginense y le dio el bicampeonato.

El equipo que conduce Martín Medina se quedó con sabor agridulce y fue por la revancha en el Clausura, que encontró en la final de desempate. Igualó 1-1 en el tiempo reglamentario y ganó 5-4 en los penales, con una actuación estelar del arquero Bruno Corsi.

Para el partido decisivo, ambos clubes acordaron al cordobés Emilio Cubría como juez principal. Lo acompañaron Germán Macchi y Lautaro Osses como asistentes, y Gastón Sandoval como cuarto árbitro.

El duelo entre los dos mejores del certamen convocó a más de 3.500 personas, que coparon la cancha de Unión, otra vez escenario de una final de desempate. La anterior había sido entre Atlético Regina y La Amistad, en 2025.

El partido se desarrollaba sin controversias, con Regina ganando 1-0 con gol de Rivas, hasta los 24 minutos del primer tiempo. La primera polémica llegó cuando Diego Guevara mandó un tiro libre al área y Axel Franchelli, arquero del Albo, rechazó corto. Luego, González envió la pelota hacia arriba y Franchelli saltó con la rodilla en alto, en lo que pareció un movimiento natural del cuerpo, pero Cubría vio una falta sobre Marcos Gudiño y sancionó penal.

Todo el plantel reginense reclamó que no había infracción, pero el juez mantuvo su decisión. A los 30 minutos, Guevara se hizo cargo de la ejecución y convirtió el 1-1 que se mantuvo hasta el final.

Desde allí el partido subió en temperatura, sobre todo en el equipo de Diego Napolitano, y en el complemento hubo otra jugada que dio que hablar. A los 12 minutos, Enzo Yañez recuperó una pelota y filtró un pase para Marcelino García, que dejó atrás a la defensa del Depo y definió. Corsi rechazó, la pelota pegó en el palo y le quedó a Tobías Rivas para el 2-1, pero Macchi levantó la bandera y cobró posición adelantada.

La última decisión que llamó la atención se dio en la tanda de penales. Regina se ponía arriba después de que Franchelli contuviera el remate de Valentín Salinas. Con la serie 2-2, Gustavo Díaz ejecutó el tercero, que pegó en el travesaño y, según pareció, picó dentro del arco, pero Lautaro Osses no convalidó el gol. Finalmente, el Depo igualó la serie y se impuso 5-4 tras la atajada de Corsi sobre el último remate, de Gastón Gómez.

De esta manera, una final que prometía ser una celebración desde lo futbolístico y festivo, por el color que pusieron ambas parcialidades, terminó con las miradas puestas en otro lado. Más allá del festejo de Deportivo Roca, que se consagró campeón gracias a la gran actuación de su muralla Bruno Corsi, la discusión de la tarde pasó por la decisión de un penal cuestionado, un gol anulado y otro no convalidado en la definición.