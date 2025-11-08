Fin de ciclo para Fernando Gago en México: Necaxa lo echó por malos resultados

Fernando Gago fue despedido del Necaxa de México tras no lograr que el equipo clasificara a la Liguilla, en medio de una campaña floja que lo dejó otra vez sin margen de maniobra. La dirigencia del conjunto de Aguascalientes decidió poner fin a su ciclo luego de una racha negativa que dejó al equipo fuera de la pelea por los puestos de arriba.

El ex DT de Boca intentó imponer en México su idea de juego ofensiva, con posesión y presión alta, pero el plan no cuajó. Necaxa alternó buenas intenciones con rendimientos irregulares y nunca encontró solidez.

Gago había llegado con la expectativa de trasladar la identidad que mostró en Racing y por momentos en El Xeneize, pero los resultados fueron los que mandaron y terminaron acelerando su salida.

Tras un par de meses, no pudo ganarse la confianza ni el cariño de la hinchada del equipo mexicano, donde fue abucheado y hasta se peleó con los periodistas.

Los números de Fernando Gago al frente de Necaxa

El técnico argentino asumió como entrenador de Club Necaxa el 12 de junio de 2025. En total dirigió 20 partidos en su primer y único torneo con el club (incluyendo Liga MX + Leagues Cup) con el siguiente registro: 5 victorias, 5 empates, 10 derrotas.

En su último partido empató 1-1 frente a Mazatlán F.C., lo que selló que Necaxa quedara fuera del Play In y propició su salida.

De esa manera, el ex entrenador de Aldosivi, Racing, Chivas de Guadalajara y Boca cierra su segundo paso por el fútbol mexicano, donde solamente obtuvo un saldo de cinco victorias al frente del elenco rojiblanco.