Omar De Felippe es el nuevo entrenador de Talleres: reemplaza a Sampaoli y debutará ante San Lorenzo

El ciclo de Jorge Sampaoli en Talleres duró menos de tres meses. Asumió a principios de junio y, a fines de agosto, terminó su estadía en el club cordobés de común acuerdo con la dirigencia, luego de los malos resultados: ganó apenas uno de los siete partidos que dirigió, con cuatro derrotas y dos empates.

El punto final fue el 0-0 ante Central Córdoba del último sábado en el Mario Alberto Kempes. La dirigencia de la T, encabezada por Andrés Fassi, se movió rápido para cerrar a su reemplazante.

Se trata de Omar De Felippe, quien, según informó César Luis Merlo, firmará contrato hasta diciembre de 2027, asumirá al frente del plantel este miércoles y el sábado tendrá su estreno como director técnico de Talleres frente a San Lorenzo, en el estadio Pedro Bidegain.

El conjunto cordobés necesita sumar puntos, ya que marcha último en la Zona A, con apenas 5 puntos en las 7 fechas disputadas. De Felippe hará su debut ante el Ciclón, que este martes decidió despedir a Néstor «Pipo» Gorosito.

El director técnico de 64 años se impuso ante Ricardo Gareca, la otra alternativa que barajaba la dirigencia de Talleres. De Felippe se encontraba sin club luego de su último paso por Central Córdoba, donde estuvo desde 2023 hasta fines de 2025 y consiguió la histórica Copa Argentina 2024, en la que venció a Vélez y obtuvo el primer título en Primera para el club santiagueño.