Karina Milei reunió a la mesa política y acelera la reforma electoral en el Congreso

En una jornada de intensa actividad política, la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei, encabezó este martes una nueva reunión de la mesa política del Gobierno, donde se analizaron los próximos pasos del oficialismo en el Congreso. Uno de los principales ejes fue la reforma electoral, cuyo tratamiento comenzaría el 15 de septiembre en comisiones del Senado.

Mesa política: el Gobierno prepara la reforma electoral

Según Infobae, el proyecto contempla la eliminación de las PASO, cambios en el financiamiento de los partidos y la implementación de Ficha Limpia. En el Gobierno consideran que eliminar las primarias podría favorecer sus chances de cara a las elecciones de 2027.

Patricia Bullrich, jefa del bloque oficialista en el Senado, anticipó que el objetivo es avanzar con una reforma integral que también reduzca la cantidad de partidos y modernice los mecanismos de afiliación. “Queremos terminar con los partidos truchos, no usar tanto dinero público”, sostuvo.

La mesa también evaluó la convocatoria opositora en Diputados para el 9 de septiembre, que incluye el tratamiento de la emergencia en discapacidad y el endeudamiento familiar. Desde la Casa Rosada minimizaron el resultado de la última sesión y calificaron como “humo” el avance opositor.

Durante el encuentro, que se extendió por más de dos horas, también se repasaron los preparativos para la cadena nacional que Javier Milei grabará el jueves por Malvinas y la visita del papa León XIV.

Participaron Diego Santilli, Ignacio Devitt, Eduardo y Martín Menem, Santiago Caputo, Fabián Fernández y Patricia Bullrich. Luis Caputo estuvo ausente por su viaje a Estados Unidos.

Con información de Infobae