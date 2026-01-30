Finalissima a la vista: Lionel Scaloni tuvo una sorpresiva reunión en Madrid

Lionel Scaloni, DT de la Selección Argentina, mantuvo un encuentro clave en Madrid con dos focos de suma relevancia: la presencia de Julián Álvarez, y otros argentinos, y la cercanía temporal de la Finalissima entre la Albiceleste y España, programada para el viernes 27 de marzo de 2026 en el estadio de Lusail de Doha.

El entrenador que reside en Mallorca visitó el campo de entrenamiento de Atlético de Madrid, la Ciudad Deportiva de Majadahonda, donde el equipo de Diego Simeone se entrenó, con apenas siete jugadores del plantel, luego de la derrota por 2-1 frente a Bodo/Glimt por la Champions League.

El Cholo dirige a cinco jugadores argentinos en el plantel del Colchonero que suelen formar parte de las nóminas de la Selección: Julián Álvarez, Thiago Almada, Nahuel Molina, Nico González y Giuliano Simeone. Y por eso se explica que la primera reunión haya sido en la capital española.

La complicada fecha de la Finalissima

El foco de la conversación fue el descontento que presentó Atlético de Madrid por la fecha de la Finalissima: Simeone entiende que la programación del partido por el trofeo que Argentina ganó en 2022 se entromete en el calendario del club.

Se trata de un momento bisagra de la temporada para Atlético, con cercanía con la fecha 30 de la Liga de España y con la final de la Copa del Rey en abril, además de los octavos de final de la Champions League y otros partidos clave como los duelos contra Real Madrid y Barcelona.

¡El Cholo podría perder hasta 10 jugadores!

Simeone comprende que la Finalissima podría dejarlo sin diez jugadores de suma importancia, según informó Mundo Deportivo: además de los cinco probables de la Selección Argentina podría perder a los españoles Marcos Llorente, Robin Le Normand, Pablo Barrios, Álex Baena y Marc Pubill.

Sin dudas se trata de una fecha complicada y por eso Scaloni movió fichas. Pretende poner el mejor equipo en el gran partido contra España, que además podría repetir muy rápido en el Mundial 2026.