Deportivo Roca jugó un partidazo y eliminó a Lanús: ya están definidas las semifinales del Mundialito

En un Estadio Luis Maiolino repleto, Deportivo Roca Naranja derrotó a Lanús por 1 a 0, con gol de Bayron Cheima, por los cuartos de final de la categoría principal del Mundialito, la 2013.

El único tanto del partido llegó en el primer tiempo, tras una jugada individual de Cheyma, que remató desde media distancia. La pelota rebotó en un defensor granate y fue inatajable para Bautista Ruíz, que apenas alcanzó a rozarla.

Antes del entretiempo, Bautista Jaramillo se fue expulsado. El número 6 de Lanús pegó un patadón cerca del banco de suplentes del Naranja y fue amonestado por el árbitro Juan Manuel López. Sin embargo, la jueza de línea lo corrigió y cambió la tarjeta amarilla por roja, dejando al equipo de Buenos Aires con 10 jugadores.

En el complemento, el local encontró solidez en su defensa y casi no sufrió ante el equipo más goleador del torneo, con 64 tantos convertidos en siete encuentros disputados. La más clara para la visita fue en los pies de Mateo González, el segundo máximo artillero del certamen con 21 festejos, pero el arquero Matteo Roco se lució y la desvió al córner.

Luego, Lanús volvió a intentar antes del cierre, esta vez con un remate cruzado de Emmanuel Yañez, que salió lejos del arco. De esta manera, Deportivo Roca consiguió un triunfazo contra el vigente campeón, que había ganado todos sus partidos sin conceder goles.

Estudiantes, Argentinos Juniors y La Amistad, entre los 4 mejores

Estudiantes de La Plata fue puntero en la Zona 1, disputada en la subsede de Sol de Mayo, en Viedma, y este jueves debutó con victoria en el Alto Valle: derrotó 2 a 0 a Villa Congreso de Viedma en Sportsman de Choele Choel y será el rival de Deportivo Roca en las semifinales.

Los tantos del Pincha fueron marcados por Ciro Bruzera y Valentino Apolito. Este sábado tendrán su primera participación en el Luis Maiolino, frente al anfitrión.

Por otro lado, en la cancha del Club Unión Alem Progresista de Allen, Argentinos Juniors goleó 12 a 0 a La Vecicanterita de Cipolletti. Ian Flores y Agustín Torales anotaron cuatro goles cada uno, mientras que Thiago Ramos, Alejo Fernández, Mateo Mecozzi y Mateo Frissena marcaron uno.

De esta manera, el equipo cipoleño se despidió del torneo en cuartos de final, aunque su número 9, Iván Calfín, es el goleador del certamen con 25 tantos.

Quien se medirá con el Bicho de La Paternal será La Amistad de Cipolletti, que derrotó a San Esteban de Bariloche por 1 a 0 con tanto de Bastián Calisaya, también en la cancha del Mago de Allen. El Celeste ganó los ocho encuentros que disputó, anotó 39 goles y ahora tendrá su desafío más difícil.

Este viernes no habrá actividad en la categoría central y las semifinales se disputarán en el Estadio Luis Maiolino este sábado 31 de enero por la noche. En tanto, el domingo 1° de febrero se jugarán, en ese mismo escenario, el partido por el tercer y cuarto puesto y la gran final de la 38° edición del Mundialito.