Flamengo ofreció 22 millones de euros por un punta argentino y la respuesta fue letal: sale 35

Valentín Castellanos se transformó en una obsesión para Flamengo, que volvió a hacer una propuesta, pero se encontró con una respuesta letal. El campeón de la Copa Libertadores quiere al argentino para defender la corona en el 2026 y le hizo llega una suculenta oferta a Lazio. Se mostró dispuesto a pagar 22 millones de euros.

Ese ofrecimiento inicial fue rechazado de entrada por el equipo italiano, pero no porque estén negados a desprenderse del delantero, sino por la obligación de pagar el el 15 por ciento al City Group. Conscientes de que también en la Premier League hay interesados en Valentín, en Lazio respondieron al Fla que solo se desprenderán del jugador por una suma cercana a los 35 millones de euros. Esto, obviamente, provoco una gran sorpresa en el equipo de Río de Janeiro.

Con mucho por definirse todavía en la nueva ventana de transferencias europea, en el portal Tutto Mercato adelantaron que el futuro de Taty Castellanos podría estar lejos de Roma, porque consideran que sus números en la presente temporada no han terminado de alcanzar las expectativas.

Los números de Castellanos esta temporada

Complicado por una lesión muscular que lo hizo perderse seis fechas consecutivas de la Serie A, Valentín Castellanos lleva disputados once partidos con Lazio en la presente temporada, en los que solo anotó dos goles y dio tres asistencias. A pesar de todo, su nombre siempre aparece en varios mercados. Clubes de Inglaterra, Flamengo y también del fútbol árabe se mostraron interesados en el punta argentino, que hace algunas temporadas estuvo en el radar de River.

Terreno perdido en la Selección de Scaloni

Valentín Castellanos fue convocado tres veces por Lionel Scaloni en la Selección Argentina y por momentos, pareció que se metía en la pelea para ser ese tercer delantero para ser opción de los indiscutidos Julián Álvarez y Lautaro Martínez. Sin embargo, perdió terreno en el último año y ahora aparece atrás del Flaco Juan Manuel López, delantero de Palmeiras.